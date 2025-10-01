PoliceJustice
 En Bref

Grève du 2 octobre : le préfet de l’Hérault veut décider de qui a le droit de manifester

Elian Barascud Publié le 1 octobre 2025 à 14:53 (mis à jour le 1 octobre 2025 à 14:57)
François-Xavier LAUCH, nouveau préfet de l'Hérault, lors d'une audition de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla, le 12 septembre 2018

Dans un arrêté préfectoral paru ce mercredi 1er octobre, le préfet de l’Hérault annonce interdire au sein du cortège “la présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, militants et sympathisants”. Une grave attaque sur la liberté de manifester

Alors qu’une manifestation intersyndicale contre l’austérité est prévue ce jeudi 2 octobre à partir de 10 h 30 au départ d’Albert 1er à Montpellier, François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault a décidé de trier les “bons” des “mauvais” manifestants. Un arrêté paru ce mercredi 1er octobre prévoit, outre la captation d’images par aéronef et l’interdiction de l’Écusson, une nouvelle disposition inédite et pour le moins hallucinante : “La présence de toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, militants et sympathisants, est interdite au sein du cortège.”

Le préfet justifie cette mesure liberticide en évoquant la manifestation sauvage du 10 septembre, la présence de “militants au profil black bloc” qui ont pris la tête du cortège le 18 septembre, ou les agressions d’extrême droite qui ont eu lieu la même journée. Pour Sophie Mazas, avocate Montpelliéraine spécialiste des libertés fondamentales, cette décision “ne s’appuie sur aucun fondement légal. En aucun cas l’autorité administrative ne peut décider de qui a le droit de manifester, mis à part les interdictions judiciaires.”

Elle dénonce une “attaque très grave à la liberté de manifester” et soulève une question pragmatique : “Est-ce que la police va contrôler tout le monde pour vérifier qui est adhérent ou sympathisant d’un syndicat ? Et comment le prouver, en montrant une carte d’adhérent ? Cela serait illégal car ça pourrait entraîner un fichage, il y a une large part d’arbitraire dans cette décision.” Et l’avocate, par ailleurs membre de la Ligue des Droits de l’Homme, d’ajouter avec ironie : “Cela veut dire que la LDH, qui n’est pas membre de l’intersyndicale, ne peut pas venir à la manifestation ?” Un référé devrait être déposé au tribunal administratif pour contester l’arrêté, qui marque selon elle “une stratégie politique de division au sein du mouvement entre syndiqués et non-syndiqués.”

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :

JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON

ARTICLE SUIVANT :

Montpellier : la "marche des résistances" fait le lien entre écologie et luttes anti-coloniales
Commander le dernier numéro papier du Poing ! Voir tous les numéros papier
AGORA
29/09/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Gaza aujourd’hui: une lutte pour la survie et l’éducation

 28/09/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Comment mon corps réagit il au danger?

 27/09/2025

Chronique ” Gaza Urgence Déplacé.e.s” | Dans les camps de Déplacé.e.s, continuer à prendre soin de soi

 VOIR TOUS LES ARTICLES DE L'AGORA PROPOSER UN ARTICLE
DESSINS
VOIR TOUS LES DESSINS ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER
AGENDA

Aucun événement à venir

VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L'AGENDA
RÉSEAUX SOCIAUX