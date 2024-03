Congre aux petits légumes servi à Figuerolles : l’AJAP a encore frappé

L’Association des Jardins Agro-Écologiques Partagés organisait ce dimanche 24 mars un repas partagé au square du Père Bonnet de Figuerolles, avant la friperie du printemps qui aura lieu le 7 avril.

Congre aux légumes et semoule : c’était le menu de ce nouveau repas partagé organisé par l’AJAP au square du Père Bonnet. Sous un soleil printanier, quelques dizaines d’habitant.es du quartier et de sympathisant.es de l’asso sont passés savourer le plat en question en début d’après-midi.

Le Poing vous présentait l’AJAP dans un reportage publié initialement dans notre numéro 38 (actuellement en ligne, à lire ici).

L’asso, fondée en 2019, réunit autour de la précarité alimentaire. Deux fois par semaine des récups sont organisés auprès des commerçants de Plan Cabanes ( le mardi et le samedi de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot ; numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Ces invendus sont ensuite distribués gratuitement au square du Père Bonnet.

Deux espaces de jardinage sont également gérés par l’AJAP, au Père Bonnet et près d’Agropolis.

Une grande friperie est aussi organisée à chaque saison, celle du printemps aura lieu le dimanche 7 avril à partir de 10h au square du Père Bonnet, avec repas à prix libre et concert.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’AJAP, par ici.

