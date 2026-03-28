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Conseil municipal à Montpellier : la France Insoumise dénonce des “pratiques anti-démocratiques”

Elian Barascud Publié le 28 mars 2026 à 14:15
Huit élus de la France Insoumise siègent désormais au Conseil municipal de la ville de Montpellier. ("Le Poing")

Lors de la séance d’installation du Conseil municipal de Montpellier ce samedi 28 mars, Nathalie Oziol, députée Insoumise et cheffe de file de l’opposition de gauche, a déploré le fait de ne pas pouvoir prendre le micro avant l’élection du maire. Les élus de la France Insoumise dénoncent des “pratiques anti-démocratiques”

Ce sont 69 élus, contre 65 lors du précédent mandat, qui ont pris leur fonction au Conseil municipal d’installation de de la ville de Montpellier ce samedi 28 mars. Un long moment protocolaire où se déroule notamment l’élection du maire par les conseillers municipaux. Face à la candidature du “socialiste” Michaël Delafosse, Nathalie Oziol, la députée Insoumise et désormais cheffe de file de l’opposition de gauche, a tenu à se présenter à la fonction d’édile. Au moment où celle-ci a souhaité faire un discours au micro, Michel Calvo, doyen de l’assemblée et animateur de la réunion, lui a répondu qu’une présentation orale des candidats n’était pas prévue dans les textes. “Mais ce n’est pas interdit pour autant, ça se fait dans plein d’autres conseil municipaux”, a rétorqué la députée Insoumise, qui n’a finalement pu prendre la parole qu’une fois les bulletins dépouillés.

“Ce n’est pas comme s’il y avait du suspense”, a-t-elle réagi à la sortie du Conseil Municipal. En effet, Michaël Delafosse a été élu maire par 53 voix sur 69 élus. “Ce n’est pas censé être une formalité, cela donne le ton d’un Conseil Municipal où l’opposition n’a pas le droit à la parole”, a commenté Nathalie Oziol, qui évoque des “pratiques anti-démocratiques”.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le 8 avril à 9 heures.

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