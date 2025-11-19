Dans l’Hérault, des flammes sur les panneaux communaux pour appeler à l’action climatique

Alors que la COP30 se tient actuellement au Brésil, des militants d’Alternatiba Montpellier affichent des flammes sur les panneaux d’entrée de communes afin de dénoncer un “sabotage” climatique. Une action symbolique pour rappeler que les incendies qui ont ravagé l’Hérault et l’Aude cet été à cause la canicule pourraient bien se reproduire faute d’engagements concrets

Depuis le 16 novembre, plusieurs panneaux de communes héraultaises sont ornés de flammes rouges et d’une inscription « Stop sabotage climat ». Une action symbolique menée par des militants d’Alternatiba Montpellier pour dénoncer l’inaction climatique, alors que se tient en ce moment la COP30 au Brésil. “Face aux graves incendies comme ceux qui ont touché l’Hérault et surtout l’Aude cet été, face aux vague récurrentes de canicules et de sécheresses, ils [les militants] refusent de se laisser faire par l’industrie fossile et les pays riches qui sabotent les COP et l’Accord de Paris depuis 10 ans“, revendique l’association dans un communiqué.

Via ces collages, ces militants entendent peser sur les prises de position de l’État français lors de la COP30. Ils revendiquent la mise en place d’un calendrier contraignant de sortie des énergies fossiles pour tous les États et des mesures concrètes pour une justice climatique internationale. Selon eux, ces actions illustrent les attentes des Français en matière d’écologie. Ils citent notamment une récente étude d’Ipsos pour le Réseau Action Climat , qui révèle que 68 % des français estiment qu’Emmanuel Macron n’a pas suffisamment agi pour l’environnement.

Une manière également de peser dans les débats pour les élections municipales de mars prochain. “C’est à ce niveau que les citoyens et leurs élus peuvent s’engager concrètement dans la transition écologique de leur territoire”, affirme le communiqué.

