Lynchage d’hommes racisés lors d’une fête de village : la cour d’appel de Montpellier renvoie encore le dossier

Ce 17 novembre 2025, la cour d’appel de Montpellier devait examiner un procès déjà reporté concernant le passage à tabac de deux hommes racisés survenu lors de la fête de Verzeille, dans l’Aude, le 24 juillet 2022. L’objectif de la partie civile est de faire reconnaître le caractère raciste de l’agression, non retenu en première instance

Une trentaine de personne est venue soutenir Hans, ce lundi 17 novembre, devant la cour d’appel de Montpellier. En juillet 2022, lui, ainsi qu’un autre jeune homme racisé, étaient victime d’un lynchage lors de la fête de village de Verzeille, dans l’Aude. Un groupe d’hommes les accusait d’avoir pratiqué des “piqûres sauvages” sur des participants à la fête.

En première instance, le tribunal n’avait pas retenu le caractère raciste de l’agression, ce que la partie civile tente de faire reconnaître en appel. Un témoignage d’un participant à la soirée, retranscrit dans les colonnes du média Blast, donne pourtant le ton : “Seuls les noirs du groupe ont été ciblés,. J’ai dit aux gens que ces personnes venaient à peine d’arriver et que ça ne pouvait pas être eux. Mais ça ne les a pas arrêtés, ils n’arrêtaient pas de hurler « c’est les noirs qui piquent». Ils ont clairement été visés à cause de leur couleur de peau.”

Le procès en appel, renvoyé une première fois en mai dernier, a de nouveau fait l’objet d’un renvoi au 16 mars 2026 ce lundi, pour cause d’envoi tardif de certaines pièces du dossier. Pour Laurent Thomas, président de l’association antiraciste La maison des Potes, partie civile dans le dossier, cette attente est douloureuse pour la victime : “Hans se reconstruit, mais ce procès en appel le remue. Il est livreur, et refuse d’aller livrer à Verzeille de peur de recroiser des gens qui l’ont lynché.”

