Mouvement “Bloquons tout” à Montpellier : la mobilisation du 15 novembre a fait flop

Ce samedi 15 novembre marquait une nouvelle journée de mobilisation du mouvement “Bloquons tout.” A Montpellier, environ 200 personnes ont déambulé dans le centre-ville, sans bloquer grand chose

L’information tournait déjà depuis quelques semaines dans les boucles de messagerie du mouvement “Bloquons tout” : le 15 novembre serait la prochaine date de mobilisation. A Montpellier, 200 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville au son d’une fanfare. Si l’idée d’origine était de faire plusieurs groupes destinés à bloquer différentes cibles, le cortège, par manque de monde, s’est contenté de défiler de manière festive. Les magasins de l’enseigne Carrefour, accusée d’entretenir des liens avec des entreprises responsables de la colonisation en Palestine, ont été ciblés, mais les commerces ont rapidement rabattu leurs grilles au passage de la manifestation.

“Plus personne ne vient en assemblée générale”, détaille un manifestant, comme pour expliquer la faiblesse de la mobilisation. La dernière AG du mouvement Bloquons tout à Montpellier sur les marches du Corum, mardi 11 novembre, a en effet réuni 20 personnes. “L’assemblée générale a acté qu’elle n’était plus décisionnaire, ça va devenir une agora politique”, précise ce manifestant.

