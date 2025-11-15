“Sept ans qu’on est là” : sur le rond-point des Prés d’Arènes, les gilets jaunes regardent dans le rétro

A Montpellier, voilà maintenant sept ans que les gilets jaunes des Prés d’Arènes se réunissent inlassablement chaque semaine sur leur rond-point. En ce 15 novembre, jour d’anniversaire du mouvement, les souvenirs se mêlent à un sentiment de lassitude, laissant entrevoir un changement de mode d’action

11 h 30, ce samedi 15 novembre, Daniel s’active à tendre une banderole jaune sur le rond-point des Prés d’Arènes. “Injustices toujours là, nous aussi”, peut-ont y lire. Des automobilistes klaxonnent en signe de soutien, d’autres lâchent quelques noms d’oiseaux à leur passage. “On a l’habitude”, soupire un autre homme, chasuble fluo sur le dos. Pendant ce temps, d’autres sortent des assiettes et des verres. L’ambiance est au pique-nique pour fêter l’anniversaire du mouvement des gilets jaunes, démarré le 17 novembre 2018. Sur une table, un gâteau orné de sept bougies attend d’être découpé.

Un million de tracts distribués

“Sept ans après le début du mouvement, il faut montrer qu’il y a encore des points de lutte, de contacts humains”, explique Daniel, gilet jaune “historique” du rond point des Prés d’Arènes. “Les gilets jaunes descendus dans la rue le 17 novembre 2018 étaient porteurs d’espoir, et on ne veut pas que cet espoir s’éteigne”, ajoute-t-il. C’est pour préserver cette flamme que durant sept ans, Daniel et ses camarades ont occupé le lieu deux fois par semaine. “On a rédigé 120 tracts différents en sept ans. D’après nos calculs, on en a distribué pas loin d’un million”, se réjouit le gilet jaune.

Souvenirs de luttes

“Beaucoup d’automobilistes nous soutiennent dans notre action, c’est ce qui nous fait tenir”, affirme Martine, une autre gilet jaune du groupe, qui s’est créé “beaucoup de bons souvenirs” sur ce rond-point : “On a fêté plusieurs réveillons du nouvel an ici, à manger du sanglier à une quarantaine sur une table.” Des moins bons également : “C’était dur de tracter sous la pluie”, se remémore-t-elle.

Mais aujourd’hui, le groupe ressent une certaine fatigue. “On est de moins en moins nombreux, il n’y a plus l’émulation qu’il y avait avant mais toujours autant de travail pour écrire et distribuer nos tracts”, déplore Daniel, qui souffle : “C’est peut-être l’une des dernières fois que l’on vient ici. En tout cas, on ne viendra plus toutes les semaines.”

Nouvelles perspectives

Pas question pour autant de renoncer à la lutte. “Politiquement, rien n’a bougé”, argue Daniel. “Il ne faut pas baisser les bras, et il n’est pas exclu qu’on ressurgisse sur le rond-point lors d’évènements ponctuels. Et il ne faut pas oublier que ce sont les gilets jaunes des Près-d’Arènes qui ont initié la première réunion de discussion autour du mouvement du 10 septembre à Montpellier au mois de juillet, au Burger King à côté d’ici”, se félicite-t-il.

Le mouvement du 10 septembre, devenu “Bloquons tout”, a justement organisé une journée d’action ce samedi 15 novembre. Vers midi et demi, une “vélorution” affiliée à ce mouvement, composée d’une cinquantaine de cyclistes, arrive sur le rond-point en chantant “joyeux anniversaire”. Daniel sourit. Avec ou sans gilet, la lutte continue.

Pour les sept ans du mouvement, les gilets jaunes des Près d’Arènes ont organisé un pique-nique sur le rond-point. (“Le Poing”)

