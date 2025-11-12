Montpellier : une journée de lutte pour les droits des enfants le 15 novembre

Samedi 15 novembre 2025, le Collectif Enfantiste appelle à une journée de mobilisation nationale et européenne contre les violences faites aux enfants et aux adolescent·es dans une quarantaine de villes, dont Montpellier, pour demander des réformes structurelles : budget, formation, reconnaissance de l’« adultisme » comme une domination et changements législatifs

Lutter contre les violences faites aux enfants, reconnaître leurs droits : tel est l’objectif du collectif enfantiste, qui se mobilise à l’échelle nationale depuis maintenant trois ans : “En 2023, il y avait des actions dans sept villes, en 2024, 14 villes, et cette année on arrive à une quarantaine”, se réjouit Nausicaa, membre de la section Héraultaise du collectif, née cet été. Une montée en puissance qui s’explique selon elle comme une réponse sociale à des affaires comme Bétharram ou Le Scouarnec, où des enfants ont été victimes de violences, notamment sexuelles.

Au niveau national, le collectif fédère une soixantaine de syndicats et d’associations diverses (Planning Familial, organisations féministes type “Nous Toutes”, groupes LGBTQIA+…) “Nous nous battons contre l’adultisme, c’est-à-dire la systématisation d’un rapport de domination d’un adulte sur un enfant”, explique Nausicaa. Cela passe par plusieurs revendications, portées par le collectif : la formation obligatoire de tous les professionnel·les en contact avec les jeunes,le renforcement des moyens (budget dédié à la protection de l’enfance, la création d’un registre national unifié des signalements et la renationalisation/réforme en profondeur de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ainsi que des réformes législatives comme l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur·es et une meilleure régulation des plateformes numériques pour lutter contre la pédopornographie

A Montpellier, la journée du 15 novembre aura lieu au parc de la Providence à partir de 11 heures, avec divers ateliers à destinations des parents et les enfants sur divers sujets : consentement, harcèlement scolaire, menstruations… Diverses activités comme un éveil musical ou une grande fresque seront également proposées.



Plus d’infos via la page Instagram du collectif, accessible en cliquant ici.

