A Montpellier, le mouvement “Bloquons tout” revient le 15 novembre

Après deux manifestations massives à Montpellier en septembre, une nouvelle journée de mobilisation se prépare ce samedi 15 novembre pour fêter l’anniversaire du mouvement des gilets jaunes

Après le 10 et le 18 septembre, le 15 novembre semble être la date choisie par le mouvement “Bloquons tout” pour continuer la mobilisation, qui s’est avérée massive sur Montpellier. Ce samedi, la journée commencera à 10 h 30, place Albert Premier pour une Vélorution, puis les sept ans du mouvement des gilets jaunes seront fêtés à partir de 12h 30 sur le rond point de Près-d’Arènes, avant une manifestation à 14 h place Albert Premier et une action en lien avec la Palestine à 15 h 30.

Et du côté de Paris, le mouvement “Bloquons Tout”, en convergence avec des Gilets jaunes, organise une grande mobilisation le 15 novembre. Un rassemblement est prévu place du Palais-Royal, où les participants remettront une “lettre de licenciement” à Emmanuel Macron et présenteront leurs revendications issues d’assemblées citoyennes locales. La journée se poursuivra par une manifestation vers Trinité, puis un meeting place des Invalides réunissant diverses figures sociales et politiques. Le mouvement appelle à un “processus constituant populaire” et prépare déjà une rencontre nationale le lendemain pour discuter de suites communes — boycott, “Block Friday” et autres actions coordonnées.

