Gard : un rassemblement organisé après la diffusion de tracts néonazis dans les boîtes aux lettres

Michel Sala, député France Insoumise de la 5e circonscription du Gard, appelle à un rassemblement contre l’antisémitisme, le racisme, l’homophobie et l’extrême-droite ce vendredi 8 décembre à 18 heures à Quissac, village Gardois visé par de la propagande néonazie

Croix gammée, aigle du IIIe Reich, propos haineux contre les juifs et les personnes homosexuelles, message appelant à “rétablir la domination de la race blanche en Europe”. Voilà les tracts qu’une cinquantaine d’habitants du village de Quissac ont reçu dans leur boîtes aux lettres la semaine dernière. Quelques semaines auparavant, ces mêmes tracts ont été vus au Vigan, dans les Cévennes. La gendarmerie du Gard a ouvert une enquête.

DemPart, un infâme site néonazi

Les tracts reçus dans les boîtes au lettres renvoient au site Démocratie Participative (DemPart pour les intimes). Sous ce nom banal et apparence inoffensif, se cache l’un des sites de propagande néonazie les plus violents des internets français, dont la gestion est attribuée à Boris Le Lay, un néonazi breton, qui fait régulièrement l’apologie de “la guerre raciale”. D’après le Parisien, Le Lay s’est exilé au Japon. Il cumule plus de dix ans de condamnations à la prison ferme et treize mandats de recherche.

Selon 20 Minutes, “le site a été condamné à de multiples reprises pour des propos négationnistes, racistes, homophobes et antisémites. Il appelle notamment à soutenir le négationniste français Vincent Reynouard, arrêté le 10 novembre 2022 en Ecosse après de multiples condamnations par la justice française.”

Dans le collimateur de la justice depuis 2018, le site a été déréférencé par Google en 2020, mais a depuis régulièrement changé de nom de domaine pour contourner le blocage.

Rassemblement ce vendredi

Choqué par ces propos, Michel Sala, député France Insoumise de la 5e circonscription du Gard, appelle à un rassemblement statique contre l’antisémitisme, le racisme, l’homophobie et l’extrême-droite ce vendredi 8 décembre à 18 heures à Quissac, sur la place du marché.

