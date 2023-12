“Gaza, Gaza, la Paillade est avec toi !” : à Montpellier, la mobilisation se décentre

Ce n’est pas dans le centre–ville de Montpellier, mais dans le quartier populaire de la Paillade que s’est déroulé la dixième semaine de mobilisation en soutien à la Palestine, ce samedi 23 décembre Dans leurs interventions, les organisateurs ont crée des ponts entre ce quartier et la bande de Gaza

14 h 50, soit dix minutes avant l’appel à manifester pour un cessez-le feu sur la bande de Gaza, les quelques personnes présentes près de l’arrêt de tramway Saint-Paul, à la Paillade, s’inquiètent : Y aura-t-il autant de monde que quand les manifestations se déroulent en centre-ville ?

Pour José-Luis Moraguès, co-animateur de la campagne BDS France-Montpellier, faire partir une manifestation depuis ce quartier populaire a du sens : “Le gros des troupes de nos manifestations viennent d’ici”, expliquera-t-il au micro. Petit à petit, l’espace se remplit, et les manifestants arrivent par paquets pendant que des interventions devant la sono se succèdent. Abdelkader, un riverain qui “a fait passer le mot dans les mosquées”, souhaite “la bienvenue” aux gens qui arrivent, dont beaucoup du quartier, en précisant, en français et en arabe, que cette manifestation “va faire honneur à la Paillade.”

C’est Youssef, membre du collectif des musulmans de Montpellier, qui mettra le plus en avant ce bout ségrégué de Montpellier dans son intervention : “Cette dixième manifestation se fait à la Paillade. Se rassembler, c’est un début, rester ensemble c’est un progrès, travailler ensemble, c’est le début de la réussite. C’est un quartier qui a une expérience forte des luttes contre les inégalités : pendant le Covid, on a vu naître une solidarité avec des jeunes qui ont monté un réseau d’aide alimentaire. Puis on a eu la loi séparatisme, qui stigmatise les français de confession musulmane, et maintenant la loi immigration qui remet en question le droit du sol. La Paillade a un lien fort avec la Palestine, on doit continuer la lutte contre les inégalités en se mobilisant pour les Palestiniens. Au moment où nous parlons, 70 % de Gaza est détruite. Des dizaines de milliers de personnes sont privées de maison. Les Palestiniens ont besoin de nous et de notre soutien.”

Les huées entendues au moment de la mention des lois séparatismes et immigrations cèdent la place aux applaudissement, puis Youssef reprend : “En 2007, nous avions organisé une conférence sur la Palestine ici, à la Paillade. Le thème était “Pas de peuples entre les murs, pas de murs entre les peuples”. Nous aussi, ici, il y a un mur entre nous et le centre-ville de Montpellier, un mur d’incompréhension qu’il faut détruire.”

C’est au moment de s’élancer que l’on se rend compte que le cortège a grossi : quasiment un millier de personne prend la direction de la tour d’Assas en scandant “Gaza, Gaza, la Paillade est avec toi”, ou encore “Une seule solution, la fin de l’occupation !”. Après un parcours dans le quartier en finissant par le grand Mail, la manifestation s’est conclu par un gouter pour les enfants (présents en nombre à la manifestation) et d’autres prises de paroles.

À #Montpellier, dizième semaine de manifestation en soutien à la Palestine. Pour la première fois, le cortège ne s'élance pas du centre-ville, mais du quartier populaire de la Paillade pic.twitter.com/fd41wXlBUf — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) December 23, 2023

