Les syndicats voulaient terminer leur cortège sur la place de la Comédie ce mardi 17 novembre. La préfecture de l’Hérault a de nouveau interdit les rassemblements dans le centre-ville, et la manifestation, toujours au départ de la place Zeus à 14 heures, s’achèvera cours Gambetta

Lundi matin, en conférence de presse, l’intersyndicale de l’Hérault disait encore vouloir finir sa manifestation sur la Comédie et attendre la réponse de la préfecture. Elle est tombée dans la soirée : le cortège du mardi 17 novembre partira bien de la place Zeus à 14 heures, mais il se terminera cours Gambetta.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 16 novembre, la préfecture indique que l’itinéraire, qui évite l’Écusson, a été fixé « d’un commun accord » avec l’intersyndicale. Quelques heures plus tôt, Mathieu Guy (CGT) expliquait pourtant : « On a un plan B au cas où, mais on veut que ce parcours soit maintenu. »

Comme lors des précédentes journées de mobilisation, la préfète interdit les rassemblements et attroupements dans le centre de Montpellier, de 8 heures à 22 heures. La préfecture met en avant la protection des commerçants et la prévention de cortèges dans le centre-ville, en renvoyant aux incidents des dernières semaines, dont ceux du samedi 14 novembre. echo-des-tribunes

L’interdiction s’accompagne des restrictions devenues habituelles. Aux mêmes horaires, les personnes qui se rendent aux rassemblements n’ont pas le droit de porter ou de transporter « sans motif légitime » des masques à gaz ou filtrants, des lunettes de ski ou de chantier, des casques, des genouillères et des coudières. Dans tout le département, de 6 heures à 23 h 59, le transport et l’usage d’acide, de carburant en jerrican, d’alcool ménager et de produits inflammables sont interdits. echo-des-tribunes

Police et gendarmerie pourront de nouveau filmer par drone dans plusieurs secteurs, et la préfecture annonce le renfort d’unités de forces mobiles et de militaires de l’opération Sentinelle. echo-des-tribunes

Le matin même, Patrick Schevin (Solidaires) regrettait que ces décisions arrivent « au dernier moment », ce qui les rend « dures à contester au tribunal ». Mathieu Guy, lui, avait déjà donné son pronostic : « On sait que de toute façon, ça finira sur la place de la Comédie… »

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