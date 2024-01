Hérault : où manifester contre la loi Immigration ce dimanche 21 janvier ?

Alors que le texte de loi adopté doit passer devant le Conseil Constitutionnel le 25, les manifestations contre la loi Immigration se multiplient. De nombreux rassemblements sont programmés dimanche 21 janvier dans l’Hérault.

La loi Asile et Immigration, adoptée le 19 décembre 2023 à l’Assemblée Nationale, fait particulièrement polémique pour sa reprise de nombreux points du programme du RN, notamment en matière de « préférence nationale ». Entre autres méfaits, elle introduit un nouveau critère de préférence nationale en exigeant des conditions de présence en France (cinq ans) ou de travail (30 fiches de paie) pour avoir accès aux allocations familiales et aux aides au logement. Selon une note du collectif « Nos services publics », entre 110 et 700 000 personnes pourraient être impactées par cet aspect de la loi. Elle met aussi fin à l’automaticité du droit du sol pour les personnes nées en France de parents étrangers, censées acquérir la nationalité française automatiquement à leur majorité. Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article de Rapports de Force.

Alors qu’une poignée de lycée était bloqués à Paris, mais aussi Rennes et Nantes, ce vendredi 19 janvier, et que la dernière manifestation du 14 janvier a connu un certain succès à Montpellier grâce au ralliement des soutiens au peuple palestinien, une nouvelle série de rassemblements est programmée ce dimanche 21 janvier. À Montpellier , la manif partira à 14h30 de la place Albert 1er. D’autres rassemblements sont prévus à Sète à 11h devant le Centre de Rétention Administrative (lire ici ces témoignages publiés dans Le Poing sur les conditions de vie au CRA de Sète), à 11h à Béziers devant la sous-préfecture et à 11h à Ganges sur la place de la mairie. Enfin, sur Lodève les associations opposées à la loi Immigration proposeront une soupe populaire servie devant la sous-préfecture à partir de 12h30, puis diverses animations, avant des prises de parole à partir de 13h30 et un départ en manif pour 14h.

