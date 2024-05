Inondations au Brésil : à Montpellier, le Barricade lance une cagnotte de solidarité directe

Le sud du Brésil subit depuis une semaine une catastrophe climatique sans précédent, avec des inondations monstrueuses. À Porto Alègre, la moitié de la ville est sous l’eau, des quartiers entiers sont détruits, les réseaux d’eau courante, de gaz et d’électricité sont partiellement ou totalement coupés. Le local associatif autogéré Montpelliérain le Barricade a lancé une cagnotte pour venir en aide à des collectifs libertaires luttant sur place pour apporter du soutien aux quartiers populaires

Le sud du Brésil subit depuis une semaine une catastrophe climatique sans précédent, avec des inondations monstrueuses liées à des pluies diluviennes… À Porto Alègre, la moitié de la ville est sous l’eau, des quartiers entiers sont détruits, les réseaux d’eau courante, de gaz et d’électricité sont partiellement ou totalement coupés, et évidemment ce sont les quartiers pauvres qui prennent le plus cher. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur logement, les routes sont coupées, les pénuries d’eau et de nourriture commencent à se faire sentir… Des crocodiles ont même envahi la ville !

Sobreviver na grande Porto Alegre virou um enorme RPG. Um dia tu enfrenta chuva, no outro alagamento, no outro falta de água/luz, no outro bandidos te assaltando, agora o boss de hoje é enfrentar jacaré.



Amanhã vai ser o que? Piranha? Onça? Lúcifer? pic.twitter.com/L5kofDXsBZ — Vinícius Oliveira (@choracadela1) May 7, 2024

Face à cette situation, le Barricade, local associatif autogéré Montpelliérain, a décidé de venir en aide à des collectifs libertaires présents sur place en créant une cagnotte de solidarité directe : “Ne nous y trompons pas : le boss final ce n’est pas El Niño qui perd la boule, mais bien le capitalisme qui par son exploitation effrénée du vivant, par le travail et l’extraction des ressources, génère l’impossibilité de faire face aux catastrophes qu’il a lui-même provoqué ! La solidarité demeure notre meilleure arme, aussi nous proposons de soutenir les camarades de l’açao antifascista social et de l’Athénée libertaire qui s’organisent à la base, sans rien attendre de l’État, pour mettre en place une solidarité directe, notamment des distributions d’eau et de repas chaud dans différents quartiers prolos de Porto Alègre et des environs… Voici donc un petit lien vers un Crownfunding pour aider financièrement qui sera rapidement transmis à l’açao antifascista social. C’est aussi dans ce genre de situations dramatiques que l’on se rend compte de la force du collectif et de l’organisation à la base. N’attendons plus la prochaine catastrophe, devenons la tempête !”, peut-on lire sur la page Helloasso consacrée à la collecte.

Pour y participer, c’est par là que ça se passe : https://www.helloasso.com/associations/le-barricade/formulaires/3

