La mairie de Castelnau-le-Lez interdit la projection d’un film organisée par la Ligue du Midi

La Ligue du Midi, groupuscule identitaire raciste et violent, comptait organiser la projection du film “Silenced” du militant d’extrême droite anglais Tommy Robinson à Castelnau-le-Lez ce mardi 11 janvier. Le maire de la commune a pris un arrêté pour interdire la projection de ce film, “de nature à attiser la haine et la discrimination et à porter atteinte à la dignité de la personne humaine”

Nous avions lancé l’alerte la semaine dernière : la Ligue du Midi, groupuscule identitaire raciste et violent comptait organiser la projection du film “Silenced” dans un lieu tenu secret à Castelnau-le-Lez. Il s’agit d’un film de Tommy Robinson, militant d’extrême droite Britannique, où il raconte l’une de ses incarcérations. En mai 2018, il filme des hommes syriens accusés d’avoir exploité sexuellement des jeunes filles, en marge d’un procès, et diffuse ces images en direct sur internet. Ce procès faisait pourtant l’objet de restrictions de couverture médiatique pour s’assurer que les accusés bénéficient d’un procès équitable. Le tribunal le condamne alors à neuf mois de prison pour outrage à la justice. L’un des jeunes hommes accusé porte plainte contre Robinson pour diffamation et gagne. Mais dans son film, Tommy Robinson répète les propos jugés diffamatoires par la justice à l’encontre du jeune syrien, ce qui lui vaudra une nouvelle incarcération en octobre 2024.

Ce lundi 10 février, Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez, a pris un arrêté en conseil municipal pour interdire la projection. Sur le site de la commune, on peut lire : “Cette décision est motivée par le fait notamment que le film « Silenced » a une teneur complotiste et raciste, de nature à attiser la haine et la discrimination et à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. […] Le film a par ailleurs a été interdit de diffusion en Grande-Bretagne, et son réalisateur, Tommy Robinson, militant identitaire britannique, est actuellement incarcéré dans son pays. De plus, les organisateurs ont fait l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des propos ou des actes violents.”

Le maire a par ailleurs déclaré auprès dans un communiqué que « Castelnau-le-Lez est une terre de tolérance et de respect : la ville du bien vivre-ensemble. Elle ne sera jamais un espace où la haine prospère (…) Face à la haine, ma réponse sera toujours la même : la détermination républicaine. »

