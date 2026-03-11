“La quatrième hausse en trois ans ” : à Montpellier, des étudiants mobilisés contre l’augmentation des loyers CROUS

Ce mercredi 11 mars, alors qu’un Conseil d’administration du CROUS devait statuer sur une augmentation des loyers des résidences universitaires, plusieurs syndicats étudiants ont appelé à un rassemblement devant le rectorat de Montpellier pour dénoncer “une précarisation de la jeunesse”

“Si le Conseil d’administration du CROUS vote pour aujourd’hui, ça sera la quatrième fois depuis 2023 que les loyers des chambres CROUS augmentent”, expose Kaïs, co-porte-parole du SCUM (syndicat de combat universitaire de Montpellier), pendant que ses camarades tendent une banderole devant le rectorat de Montpellier. Ce mercredi 11 mars, jour de conseil d’administration du CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires), plusieurs syndicats étudiants ont appelé à un rassemblement pour s’opposer à l’augmentation des loyers des chambres universitaires.

“75% du budget étudiant”

“A Montpellier, cela représenterait une hausse de 1,4%. Cela s’ajouterait à l’augmentation des charges en 2023, puis à deux augmentations de 2,5% en 2024 et 2025. Cela veut dire qu’en 2026, un étudiant montpelliérain logé au CROUS dépense 350 euros de plus qu’en 2023 pour son loyer”, précise Lorris Chabert, élu au conseil d’administration du CROUS pour le SCUM. L’étudiant en info-com’ entend bien voter contre cette augmentation. “Le logement représente déjà 75% du budget d’un étudiant, or on sait déjà qu’un étudiant sur 3 saute des repas et qu’un étudiant sur deux est obligé de travailler à côté de ses études pour subvenir à ses besoins”, détaille l’élu étudiant.

Une situation d’autant plus problématique pour les étudiants étrangers non européens et non-boursiers, qui ne toucheront plus d’APL à partir du premier juillet. Cette mesure, votée dans le cadre du budget 2026, est vue comme une forme de “préférence nationale” par les syndicats étudiants.

“Le CROUS précarise la jeunesse”

“Le gouvernement et le CROUS organisent la précarisation de la jeunesse”, dénonce de son côté Floriane, étudiante et militante au syndicat étudiant Le Poing Levé. “Selon les chiffres du conseil d’administration du CROUS, le nombre de loyers impayés a augmenté, on parle de 130 000 euros de dettes”, ajoute la militante. Son syndicat demande le gel des loyers pour les résidences étudiantes, la rénovation de celles-ci et la réquisitions de logements vides. “Il n’y a que 8 350 logements CROUS pour 80 000 étudiants à Montpellier, il y a urgence à trouver des logements”, affirme-t-elle.

L’augmentation des loyers des résidences étudiantes CROUS a finalement été votée par le Conseil d’administration à 9 voix contre, 0 abstentions et 16 voix pour.

