Le député héraultais Bernard Chaumeil membre d’un groupe Facebook rempli d’appels à la haine

Le média Les Jours révèle que le député RN de l’Hérault fait partie de « Riposte Frontières », un groupe Facebook privé géré par le site d’extrême droite Frontières où se côtoient propos racistes, antisémites et appels au meurtre. L’élu n’y a rien publié, mais il y a distribué des « likes ». Rien n’indique, en revanche, qu’il ait signalé quoi que ce soit à la justice

Le média en ligne Les Jours l’a établi dans une enquête publiée le 26 août : Bernard Chaumeil, député RN de l’Hérault, a rejoint avec son compte Facebook personnel le groupe privé « Riposte Frontières », peu après sa création en mars 2025. Administré par l’équipe du site identitaire Frontières, ce forum d’environ 6 000 membres charrie, selon nos confrères, des dizaines de commentaires racistes et antisémites, ainsi que des appels à la haine, au meurtre ou au harcèlement. Le tout était encore en ligne à la parution de leur article.

L’élu, lui, n’a rien publié sur le groupe, précisent Les Jours. Il s’est contenté de « liker » des publications anodines, mais entourées de contenus haineux. Détail qui a son importance : l’article 40 du Code de procédure pénale oblige tout élu à signaler au procureur les infractions dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Rien n’indique à ce stade qu’un tel signalement ait été effectué.

Bernard Chaumeil, entré à l’Assemblée nationale comme suppléant d’Aurélien Lopez-Liguori après l’élection de ce dernier à la mairie d’Agde, n’a pas répondu aux questions des Jours. Contacté par notre rédaction, il n’a pas donné suite à nos sollicitations.

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