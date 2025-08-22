Le Mas Nicolas menacé de fermeture : l’association La Cinquième Saison lance un appel à l’aide

À Paulhan, l’association La Cinquième Saison pourrait voir son projet agricole, culturel et éducatif remis en question via le manque de moyens. En cause : une demande venant de la préfecture de mise aux normes ERP (Établissement Recevant du Public) du Mas Nicolas, un lieu de six hectares où se tiennent depuis 2021 ateliers, séjours, chantiers participatifs et événements culturels. L’association a lancé une cagnotte pour assurer les travaux de mise aux normes

Créée en 2016 à Montpellier, dans le sillage du mouvement Nuit Debout, l’association La Cinquième Saison défend la réappropriation citoyenne des terres agricoles et l’accès à une alimentation locale et de qualité. Elle a investi le Mas Nicolas, à Paulhan, pour y développer à la fois une activité agricole (huile d’olive, farine, pâtes, pâtisseries bio) et un projet d’éducation populaire.

En trois ans, le lieu a accueilli des colonies de vacances, des chantiers participatifs et une quinzaine de soirées culturelles ayant rassemblé plus de 4 000 personnes, 200 artistes et des centaines de bénévoles.

Le 20 juin dernier, lors d’un contrôle associant Préfecture, SDIS, police municipale et mairie, les autorités ont constaté que le site ne répondait pas aux normes imposées aux établissements accueillant du public. Jusqu’alors, l’association avait pu organiser quelques soirées en plein air rassemblant moins de 500 personnes, sans incident, ni plainte constituée pour nuisance sonore. Cette demande de mise aux normes a nécessité une fermeture du lieu cet été, mettant ainsi à mal sa trésorerie.

Pour faire face aux frais engagés, compenser les pertes liées aux six soirées annulées cet été et financer les travaux de mise aux normes, une cagnotte en ligne a été ouverte. L’association espère réunir 15 000 €, dont 5 000 € en priorité, afin d’assurer l’avenir du Mas Nicolas.

👉 Lien vers la collecte HelloAsso : Sauvons le Mas Nicolas

