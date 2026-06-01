Le média Streetpress fait étape à Montpellier pour son livre “Extrême Danger”

À l’occasion de la sortie du livre “Extrême Danger“, les auteurs et journalistes du média indépendant StreetPress font étape à Montpellier le 11 juin, pour une rencontre autour de l’extrême droite extra-parlementaire en France. Elle aura lieu à la Carmagnole à 19 heures, et sera co-animée par Le Poing

Co-écrit par l’historien Nicolas Lebourg et les journalistes de StreetPress Christophe-Cécil Garnier, Johan Weisz, Daphné Deschamps et Mathieu Molard, Extrême Danger (éditions du commun) ausculte les réseaux, les pratiques et les dynamiques de l’extrême droite extra-parlementaire. Un travail qui vient compléter la “cartofaf” mise en place par le média, qui permet de s’informer sur les groupuscules ‘extrême droite locaux partout en France.

Le 11 juin, Streetpres fait étape à Montpellier pour une soirée co-organisée avec Le Poing. Au programme : présentation de l’ouvrage, retour sur les coulisses de l’enquête les réalités de terrain et les dynamique locale, puis échange avec le public. La rencontre se déroulera à la Carmagnole (10 rue Lapalissade) à 19 heures. Inscription gratuite (et conseillée) via ce lien : https://shotgun.live/fr/events/extreme-danger-montpellier. La librairie montpelliéraine La Cavale assurera une vente de livres sur place.

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