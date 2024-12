Le Planning Familial 34 fête ses 60 ans au Quartier Généraux

Le Planning Familial de l’Hérault souffle ses 60 bougies cette année ! Pour l’occasion, une journée spéciale aura lieu à Montpellier, au Quartier Généreux, le dimanche 15 décembre.

L’antenne locale du Planning Familial, une des plus importantes et anciennes associations de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre en France, fêtera ce dimanche 15 décembre ses 60 ans au local associatif Le Quartier Généreux, au 2 quai des Tanneurs à Montpellier, de 11h à 23h. Un anniversaire d’une importance particulière, puisque l’association se trouve en difficulté financière, au point de s’être parfois sentie menacée de disparition.

Entre 11h et 15h, un vide greniers aura lieu (contacter le Planning Familial pour s’inscrire). De 11h à 12h, puis de 12h à 13h, c’est un atelier parents-enfants de sensibilisation au consentement qui est organisé. Un atelier d’écriture poétique est aussi prévu de 14h à 16h, en même temps que des jeux (Timeline, escape game, vulve & moustache). Le Bingo Drag commencera pour 16h, et un quizz « On vous raconte le Planning » à 18h. À partir de 18h30 le public votera pour les gagnant.es d’un concours photo, avant une vente aux enchères à 18h45. Enfin, le tirage de la méga-tombola débutera à 19h30, avant la musique à partir de 20h30 (DJ set, avec Roberto)Tout au long de la journée sera proposée de la petite restauration, au profit du Planning.

