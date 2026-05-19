Le Planning Familial de l’Hérault lance une nouvelle cagnotte pour survivre

L’association montpelliéraine a besoin de récolter 20 000 euros avant le 15 juin 2026. Une urgence financière qui n’est pas sans rappeler celle de 2023, et qui dit beaucoup sur l’état des politiques publiques de santé sexuelle

Le Planning familial de l’Hérault se retrouve une nouvelle fois dos au mur. L’association, qui a accompagné près de 22 700 personnes en 2025 pour des consultations, des informations sur la contraception ou l’IVG, ou encore des situations de violences, n’a plus les moyens d’assurer la continuité de ses activités. Sans 20 000 euros collectés d’ici au 15 juin, la fermeture est sur la table. Ce n’est pas la première fois que le Planning Familial 34 en appelle à la solidarité. En 2023, l’association avait déjà lancé une cagnotte d’urgence pour récolter 30 000 euros afin d’éviter une fermeture. En cause : Les subventions régionales et départementales, en recul depuis au moins 2019, n’ont pas été compensées, tandis que les besoins, eux, continuent d’augmenter.

La pression financière n’est pas la seule menace. Selon une enquête de StreetPress publiée en avril 2026, l’académie de Montpellier a décidé que les interventions d’éducation à la vie affective et relationnelle (EVAR) dans le premier degré seraient désormais assurées « uniquement par le personnel de l’Éducation nationale ». Les associations agréées, dont le Planning Familial, se retrouvent ainsi exclues des écoles primaires. Les conséquences sont concrètes : moins de présence dans les établissements, moins de contacts avec les élèves, moins de chances pour les enfants victimes de violences de trouver une oreille disponible.

À ce jour, environ 13 000 euros ont été récoltés sur les 20 000 nécessaires. Les bénévoles rappellent que 5 euros suffisent à financer un anneau contraceptif, 50 euros des supports pédagogiques pour une classe entière. La cagnotte est accessible via le compte Instagram de l’association (@planningfamilial.herault) ou directement sur HelloAsso. Les dons ouvrent droit à une déduction fiscale de 66 %.

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