Le préfet de l’Hérault fait surveiller la “journée de Jérusalem” par drone et ferme le parc de Grammont

Dans un arrêté publié le 19 juin le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, autorise la captation d’images par drone lors de la très contestée “Journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif“, qui se tiendra ce dimanche 22 juin au domaine de Verchant, pour des “risques de trouble à l’ordre public”. Il a aussi acté de la fermeture du parc de Grammont où les soutiens à la Palestine devaient organiser un évènement

La “Journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif” ne se tiendra pas dans un lieu public cette année, comme l’avait annoncé le maire de Montpellier sous la pression de son aile gauche et du mouvement de solidarité avec la Palestine. Le rendez-vous, habituellement organisé au parc de Grammont par le centre culturel juif Simone Veil en présence des barons socialistes locaux, (et au mépris du droit international qui prévoit le partage de la ville sainte ) se tiendra donc ce dimanche 22 juin au domaine de Verchant, un luxueux hôtel à Castelnau-le-Lez.

Dans un arrêté du 19 juin, François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, autorise la captation d’images par drone au dessus du domaine de Verchant “dans le cadre de la prévention de trouble à l’ordre public” car cette journée “pourrait être le théâtre d’une forte contestation de la part des mouvements pro-palestiniens présents dans l’Hérault et plus particulièrement du collectif BDS 34”. [Boycott désinvestissements sanctions, campagne non-violente de soutien au peuple palestinien, NDLR].

BDS, justement, avait prévu d’organiser ce même dimanche 22 juin une “journée d’Al -Qods”, nom arabe de Jérusalem, au parc de Grammont, laissé libre par le décalage de la journée de Jérusalem dans un lieu privé. Au programme : pique-nique, activités culturelles, musique, témoignages… Mais voilà le préfet de l’Hérault, dans un communiqué de presse du 20 juin, informe de la fermeture du parc de Grammont car le rassemblement ne serait pas autorisé. Il accuse BDS de “cibler la communauté juive de l’Hérault et troubler l’ordre public”. Par ailleurs, le préfet de l’Hérault justifie la fermeture du parc par le fait que la journée “Al-Qods” a été “instaurée en 1979 par l’imam Khomeiny, fondateur de la République islamique d’Iran, et relayé en France depuis 2007 par l’association des musulmans de France”, où elle aurait fait l’objet de troubles à l’ordre public dans d’autres villes.

Pour protester contre la fermeture du parc, BDS-Urgence Palestine appelle à un rassemblement ce samedi 21 juin à 17 heures sur la place de la Comédie.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON