Le préfet de l’Hérault autorise le lancement du chantier du COM, les opposants annoncent faire un recours

François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, a annoncé ce jeudi 30 octobre avoir signé l’autorisation environnementale permettant la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier. Le début des travaux est prévu en 2027. De son côté, le collectif AutreCOM a annoncé qu’il allait porter un recours au tribunal administratif

Un “passage en force”. C’est ce que dénoncent les opposants au Contournement Ouest de Montpellier après l’annonce, ce jeudi 30 octobre, de la signature de l’autorisation environnementale du projet par François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, fervent défenseur de cette réalisation. Ce document constitue le dernier acte administratif nécessaire au lancement des travaux après l’enquête publique. Le chantier de cette deux fois deux voies entre l’A7590 et Juvignac devrait démarrer en 2027.

Le collectif AutreCOM, opposé au projet, dénonce une “absence de véritable consultation”, entre sondages fabriqués par Vinci et matraquage médiatique en faveur du contournement. “Certains documents et rapports n’ont même pas été joints à l’enquête publique”, déplore Céline Scornavacca, membre du collectif.



Collectif qui a annoncé tout de suite après la signature de l’autorisation environnementale la saisie du tribunal administratif pour un recours. “Comme pour l’A69, nous allons montrer que ce projet n’est pas d’intérêt public majeur”, détaille Céline Scornavacca. “Nous travaillons actuellement avec des juristes et des naturalistes pour faire valoir la défense d’espèces protégées sur le tracé, comme la loutre d’Europe, ou des espèces de chauve-souris.”

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE FAIS UN DON