La Gazette de Montpellier se fait le relais du groupe Vinci pour promouvoir son projet routier

Ce lundi 4 novembre, la Gazette de Montpellier a publié sur son site Internet un article intitulé : “Soutien massif au contournement Ouest de Montpellier : 87% des habitants favorables”. Celui-ci n’est pas signé par l’un des journalistes de l’hebdo du jeudi, mais bien par “Vinci Autoroute”, le gérant du projet. Seul un discret bandeau “contenu sponsorisé” permet de lever la confusion et de savoir s’il s’agit d’une publicité ou d’une information

L’article n’a pas été publié un premier avril, mais ce lundi 4 novembre. Ce n’est donc pas une blague, le groupe Vinci Autoroutes a signé un article dans la Gazette de Montpellier. A première vue, on croirait lire un simple article journalistique parmi les dizaines que l’hebdomadaire publie chaque semaine, tant les codes d’édition sont les mêmes que ceux utilisés dans le journalisme : Un titre : “Soutien massif au contournement Ouest de Montpellier : 87% des habitants favorables”, une photo légendée, un intertitre… Seule la discrète mention “contenu sponsorisé” permet de comprendre qu’on est en face d’une publicité déguisée en information. Un procédé dont l’honnêteté est sujette à débat, mais néanmoins devenu essentiel pour le modèle économique d’une grande partie des médias. Nous n’avons cependant pas les données concernant les montants en jeu dans ce genre de transactions.

Sur l’article de la Gazette de Montpellier paru ce lundi 4 novembre, seule la discrète mention “contenu sponsorisé” permet de comprendre qu’on est en face d’une publicité déguisée en information. (Capture d’écran)

On y apprend que “87% des 809 personnes interrogées soutiennent le projet du contournement ouest de Montpellier (COM), un chiffre en constante augmentation (+4 points par rapport à 2022)” […] “Le projet est même considéré comme ” utile ” par 92% des habitants, et ” nécessaire ” par 89%. Dans les communes du Nord-Ouest, ce soutien grimpe à 95% et 96% respectivement. L’attente est forte : 70% des répondants souhaitent voir le COM achevé d’ici cinq ans. Ce sondage témoigne du soutien massif des habitants à ce projet essentiel pour les mobilités.” Bien que le projet puisse être en effet attendu par des gens vivant dans les périphéries de la Métropole, la technique employée relève d’un matraquage médiatique et une fabrique de l’opinion digne de récits dystopiques.

Pour rappel, le Contournement Ouest de Montpellier (COM) a été imaginé dans les années 90 et déclaré d’utilité publique en 2021, il prévoit six kilomètres de deux fois deux voies entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas. La maitrise d’ouvrage est confiée à la multinationale Vinci, pour un début des travaux prévu en 2025-2026, et le commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique du dossier a rendu un avis favorable au projet au début de l’été. Un collectif se mobilise pour faire des recours en justice afin d’annuler sa construction.

Les opposants au projet dénoncent une “destruction et imperméabilisation des sols, dont 24 ha de très bonnes terres agricoles, la destruction d’habitats d’espèces protégées, ou menacées et de végétation remarquable dont 6 ha de boisements classés, une dégradation de la qualité de l’air avec augmentation des concentrations en particules fines et de dioxyde d’azote (NO2), une augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), liée en particulier au transit accru de poids-lourds, et à l’urbanisation induite…” Mais ça, évidemment, on ne le lit pas dans “l’article” de la Gazette de ce lundi 4 novembre. On en demandait pas beaucoup, au moins un hyperlien qui renvoie vers une parole autre que celle de Vinci… Que nenni, il ne faudrait pas froisser le géant routier…

La Gazette, infinie déchéance

Ce n’est pas la première fois que l’hebdo Montpelliérain se fait le relais sans nuance de Vinci et de ses copains les bourgeois. En plein cœur des vacances d’été, le magazine avait publié une tribune du très select réseau d’influence Montpelliérain Cercle Mozart (composé de grands patrons, cadres dirigeants, universitaires, promoteurs ou avocats qui ont été cooptés par leurs semblables et ont payé un droit d’entrée), lequel disait “oui aux contournements routiers”, au nom de la sacro-sainte croissance. Pour étayer leur propos, les nantis locaux se basaient sur un sondage paru en septembre 2023 où l’on pouvait lire que 86% des personnes interrogées seraient favorables au COM, sans mentionner que le-dit sondage était commandé par… Vinci.

Dans un autre registre, mais qui en dit long sur l’esprit de ce journal, le polémiste d’extrême-droite Mathieu Bock-Coté y était présenté il y a quelques semaines par la rédaction comme un simple “sociologue”, sans précision complémentaire, comme par exemple, ses interventions régulières dans des médias de la galaxie Bolloré. Rédaction, qui, de plus, s’est autorisée à recadrer sèchement un lecteur qui a osé souligner les accointances politiques du bonhomme dans la page dédiée aux contributions citoyennes, en lui rétorquant qu”il attachait “plus d’importance à qui le dit, plutôt qu’à ce qui est dit. C’est un travers assez banal, qui ne favorise guère l’ouverture d’esprit“.

En 2020 déjà, Le Poing parlait de “la Blazette” comme d’un city-mag qui “aura forgé des générations de bobos pseudo-branchés montpelliérains, acquis à la social-démocratie de la bonne conscience de couche moyenne high-tech, aujourd’hui repeinte en vert à la hâte”. En 2024, force est de constater que la peinture verte est en rupture de stock…

Et puisqu’on parle de projets routiers destructeurs de l’environnement, autant finir sur une note plus positive, et rappeler que ce vendredi 8 novembre, le cinéma Montpelliérain Utopia organise une soirée rencontre-débat autour du film “Alliances terrestres”, en présence de sa réalisatrice, Isabelle Haëlvoet et de membres des Soulèvements de la Terre. Elle a filmé les collectifs militants qui luttent contre le déboisement de 400 hectares de terres agricoles permettant la construction du tronçon de l’A69 entre Castres et Toulouse. La soirée est organisée en partenariat avec le collectif SOS Oulala, en lutte contre la Liaison Intercommunale de Contournement Nord de Montpellier. Le collectif a organisé plusieurs évènements et manifestations pour s’opposer à ce projet de destruction de la garrigue du nord de Montpellier. Et pour faire taire d’éventuelles mauvaises langues, on se permettra d’ajouter que nous, on n’a pas été payé pour en faire la promo…

