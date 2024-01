Le Vigan : colère contre France Travail, les façades de Pôle emploi et de la CAF peinturlurées

Ce jeudi 18 janvier, des précaires en colère ont manifesté leur refus de la réforme de France Travail en taguant sur des façades au Vigan (Gard)

La réforme de France Travail a visiblement du mal à passer chez certains. Ce jeudi 18 janvier, à l’aube, des inscriptions et des affiches ont été retrouvées sur la façade du pôle emploi du Vigan, avec notamment le slogan “France travail famine pâtes-riz”. Une action similaire a eu lieu sur la vitrine de l’Espace pour tous qui accueille les permanences de la Caisse d’allocations familiales.

Affiche collée sur le Pôle Emploi du Vigan ce jeudi 18 janvier. (DR).

De son côté, l’assemblée des précaires Sud Cévennes, qui organise régulièrement des permanences pour créer des solidarités concrètes entre gens dans le besoin, souligne que “la réforme France Travail va mettre encore plus dans la difficulté les travailleuses et travailleurs précaires, les chômeuses et chômeurs et les allocataires des minimas sociaux.”

Pour rappel, le 4 mai dernier, pendant la réforme des retraites, le Pôle Emploi du Vigan avait été envahi pour protester contre le “flicage des chômeurs”.

L’espace pour Tous, lieu de permanences de la CAF, a lui aussi été l’objet de coups de peintures. (DR)

