Un congé menstruel mis en place à l’université Paul Valéry pour septembre 2024

Un congé menstruel concernant tous.tes les usagers.es de l’université Paul Valéry a été voté à l’unanimité en Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) ce mardi 16 janvier 2024, sur proposition du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier (SCUM).

La mesure, qui s’appliquera dès septembre 2024, permettra à n’importe quel étudiant ou étudiante (pour ne pas que les personnes trans n’aient à faire de démarches supplémentaires) de bénéficier d’une autorisation d’absence liée à des règles trop douloureuses ou incommodantes sans sanctions disciplinaires, dans la limite de dix jours par année scolaire.

Cette mesure est une vieille demande des syndicats étudiants, et ressort de manière régulière dans la liste des revendications établies par les étudiant.e.s de Paul Valéry pendant les mouvements sociaux.

Le SCUM entend maintenant militer pour que la même mesure soit votée à l’Université de droit et de sciences politiques. Un campus pourtant traditionnellement à droite, sur lequel le syndicat est arrivé premier aux dernières élections des 21 et 22 novembre 2023, avec 45,6% des suffrages exprimés.

Le SCUM est très actif, contre la sélection à l’université et la précarité étudiante, via de nombreuses distributions de produits alimentaires et de première nécessité notamment (plus d’infos sur leur site, ici.), et à pris part de manière soutenue au dernier mouvement social contre la réforme des retraites.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON