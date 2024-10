le Vigan : un député enfariné, une personne convoquée au tribunal

Le 20 octobre, dans le cadre de la fête de la pomme et de l’oignon doux au Vigan, le député Ciottiste Alexandre Allegret-Pilot s’est fait enfariner. Une personne a été interpellée, a été présentée au tribunal dans le cadre d’une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), et sera de nouveau convoquée le 6 novembre

Dimanche 20 octobre, le député gardois Alexandre Allegret-Pilot, élu grâce à une alliance des Républicains, des partisans d’Eric Ciotti et du rassemblement National, était en visite à la fête de la pomme et de l’oignon doux des Cévennes. Une quarantaine de personnes l’attendait avec des casseroles, et, au milieu d’un bain de foule, le député s’est vu jeter de la farine sur lui. Il a ensuite été exfiltré par la gendarmerie.

Le député Ciottiste Alexandre Allegret-Pilot a été enfariné sur la foire de l'oignon doux au Vigan, il a été exfiltré par la gendarmerie.



pic.twitter.com/1oGywR9YOx — Neruda57 🐝🕊️🔻 (@Neruda57) October 20, 2024

Une personne a été arrêtée et placée en garde à vue. Ce lundi 21 octobre, elle a été présentée au tribunal dans le cadre d’une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), aussi appelée “plaider-coupable” pour violences sur sur une personne dépositaire de l’autorité publique, et le député a annoncé qu’il se constituerait partie civile. Le parquet a proposé une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, plus une amende de 500 €, et la personne prévenue a demandé un délai pour de réflexion, comme la loi le lui autorise. Elle sera donc convoquée à nouveau le 6 novembre. En attendant, le suspect a interdiction de rentrer en contact avec Alexandre Alleret-Pilot physiquement ou sur les reseaux sociaux dans le cadre de son contrôle judiciaire.



Pour rappel, Alexandre Allegret-Pilot s’était vu suspendre son compte X (ex-Twitter) pendant les législatives après avoir tenu des propos sexistes et transphobes sur la plateforme. A noter également qu’il est lui-même suspecté d’avoir roulé quelqu’un dans la farine (cette-fois au sens figuré), en l’occurrence un vigneron : Le 12 juillet 2024, Le Monde révélait qu’Alexandre Allegret-Pillot a autorisé le 5 juillet 2024, en tant que chef de la mission de restructuration des entreprises au ministère de l’Économie, un prêt d’un montant de 1,3 million d’euros à une société inexistante dénommée Vitis Gallica. Il prétendait avoir appliqué une décision de Bruno Le Maire, ce que celui-ci dément. L’arrêté relatif au versement de l’aide avait été abrogé quelques jours plus tard par les services du ministère, et Le Monde affirmait que ce versement s’inscrivait dans une tentative d’abus d’un vigneron de l’Ain en difficulté financière, dont Alexandre Allegret-Pilot aurait tenté de s’accaparer les parts de la société en contrepartie du versement de ce prêt.

