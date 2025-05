Les chauffeurs d’unité de production culinaire de l’Hérault ont déposé un préavis de grève illimitée

Les chauffeurs poids lourds qui transportent les repas des collégiens dans les cantines de tout l’Hérault ont déposé un préavis de grève illimitée avec le soutien de la CGT pour demander une meilleure reconnaissance de leur métier

Dans un communiqué paru ce jeudi 22 mai, la CGT-Hérault informe qu’un préavis de grève illimitée est en cours chez les chauffeurs UPC (unité de production culinaire) du Département. Ces agents, chargés de transporter les repas des collégiens dans les cantines, dénoncent un manque de reconnaissance de leur métier. Selon la CGT, “ils ont un niveau de responsabilité particulièrement élevé : transport de marchandises, contrôle des commandes à l’arrivée, respect de la chaîne du froid, contrôle des camions, règlementation routière. […] Leur régime indemnitaire et leur catégorie sont mal calibrés.”

D’après le syndicat, les autres chauffeurs poids lourds de la collectivité sont mieux classés qu’eux dans la grille indiciaire. Une injustice dénoncé par la CGT, qui précise néanmoins que la direction de leur pôle leur a proposé un “plan d’action pour revoir leur fiche de poste, le périmètre de leurs tâches et les procédures associées”.

