L’hydrologie régénérative, avec Denis Fréhel | Conférence

Plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvé.es ce samedi 23 mars à Sallèles-du-Bosc pour une journée d’ateliers et de réflexions organisée pour la Journée Mondiale de l’Eau.

À cette occasion l’ingénieur Denis Fréhel tenait une conférence sur l’hydrologie régénérative. Retrouvez ci-dessous l’intégralité de la conférence en vidéo. Et pour notre article sur la Journée de l’Eau, c’est par ici.

