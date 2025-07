Lodève : un jeune collectif se mobilise contre les recherches de lithium dans le Cœur d’Hérault

Le jeune collectif Deli Thium s’est réuni, ce mardi 29 juillet, devant la sous-préfecture de Lodève, pour demander des éclaircissements sur d’éventuelles prospections en vue d’une exploitation de lithium sur 22 communes du Lodévois-Larzac, du Clermontais et du Grand Orb.

C’est en début de matinée, ce mardi 29 juillet, que des dizaines de manifestant·es se sont retrouvé·es devant la sous-préfecture de Lodève, à l’appel du nouveau collectif Deli Thium. La société norvégienne Transition Elements a sollicité, le 26 octobre 2023, l’octroi d’un permis exclusif de recherches de lithium, pour une durée de 5 ans, en sachant que les ventes de voitures électriques ont progressé de 25 % dans le monde en 2024. La demande concerne un site de 218 km², sur 22 communes (Bédarieux, Carlenças-et-Levas, La Tour-sur-Orb, Pezènes-les-Mines, Cabrières, Celles, Clermont-l’Hérault, Lacoste, Liausson, Mourèze, Salasc, Valmascle, Le Bosc, Le Puech, Lodève, Olmet-et-Villecun, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Brenas, Dio-et-Valquières, Lavalette, Lunas, Mérifons et Octon).

Le 6 juin 2025, la Confédération Paysanne de l’Hérault et l’association Les Semeurs du Lodévois s’inquiétaient dans une lettre ouverte : « L’appel à concurrence est le premier maillon d’un processus menant à des travaux miniers, et lui-même n’est pas sans impact. La population devrait a minima être impliquée dans ces choix qui la concernent au premier chef. » Avant de lancer conjointement le collectif Deli Thium, depuis rejoint par des syndicats et des associations héraultais (Les Soulèvements de la Terre Montpellier, Alternatiba Montpellier, Nouvelle Donne Occitanie, Solidaires Hérault, Sud Éducation 34…).

La première phase de recherche, d’environ un an, n’impliquera « ni machines, ni forages », assurait Elizabeth Thompson, fondatrice de Transition Elements, à France 3 Occitanie, le 21 juillet. Des prélèvements d’eau et de roches en surface pourraient avoir lieu dès l’obtention du permis. Mais « ils ne laisseraient aucune trace permanente », selon la PDG. « Cependant, dans un deuxième temps, en fonction des premiers résultats, Transition Elements pourrait envisager de réaliser des forages exploratoires relevant, selon leur importance, d’une déclaration ou d’une procédure d’autorisation environnementale », indique de son côté la préfecture de l’Hérault. La mairie de Mourèze considère que ce permis « est le point de départ d’un processus qui peut aboutir à une exploitation minière de grande envergure pour plusieurs décennies », et dénonce une « contradiction flagrante avec l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique ».

Une délégation de quatre personnes a été reçue à l’issue du rassemblement, ce 29 juillet, par le sous-préfet Éric Suzanne. La préfecture de l’Hérault avait déjà indiqué, lors d’une réunion publique tenue le 17 juin 2025 avec les élu·es des communes concernées, qu’une « participation du public par voie électronique » serait à venir.

Pour contacter le collectif Deli Thium, en cours de structuration, vous pouvez écrire pour le moment à l’adresse mail de la Confédération paysanne 34 : herault@confederationpaysanne.fr

