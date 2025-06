Montpellier : 150 personnes manifestent leur soutien à Anasse Kazib et dénoncent la criminalisation du soutien à la Palestine

Environ 150 personnes se sont rassemblées sur la place du Marché aux Fleurs de Montpellier ce mardi 17 juin en soutien à Anasse Kazib, porte-parole de Révolution Permanente (RP) et délégué Sud Rail, et d’un autre militant de RP. Les deux passeront mercredi 18 juin en procès pour « apologie du terrorisme » en lien avec leur soutien à la Palestine.

Le rassemblement a commencé par une prise de parole d’une membre de l’organisation politique Révolution Permanente, venue rappeler qu’Anasse Kazib et son camarade ont été déférés à la suite d’une série de tweets sur Gaza et la Palestine postés peu après le 7 octobre 2023.

« Demain nos camarades feront le procès du génocide et du colonialisme », a-t-elle poursuivi. « Des camarades qui documentent la colonisation depuis longtemps témoigneront à la barre. C‘est le même gouvernement qui a incarcéré et mutilé les gilets jaunes, le même gouvernement qui est complice d’un patronat qui déploie une répression syndicale sans précédent, le même gouvernement qui réprime es écologistes, le même gouvernement qui a assassiné 11 kanak pendant leur révolte, qui a mis en place une répression terrible des quartiers populaires suite à la mort de Nahel. Ne nous y trompons pas, cette répression est le signe d’un gouvernement particulièrement fragile qui peine à avoir une majorité dans ses propres institutions. »

« Anasse a été de toute les luttes, présent à chaque manif, chaque grève, devant les commissariats quand nos militant-es sont interpellé-es. », a enchaîné Sandy, militante Sud Rail à Montpellier. « Aujourd’hui on veut le faire taire parce qu’il dit ce que tout le monde pense, que ce qu’il se passe à Gaza est un massacre. »

C’est ensuite une membre du Poing Levé, organisation de jeunesse de Révolution Permanente, qui a poursuivi au micro : « On est de la jeunesse qui a été marquée dans sa chair par l’anti impérialisme, qui a assisté à un génocide en 4k. Quand on voit que dans le procès d’Anasse toute ses prises de position politiques sont versées au dossier, on prend conscience que c’est tous-tes les militant-es qui pourraient être visé-es prochainement. Demain quand on s’opposera au militarisme et à l’envoi à la mort de nos jeunes on sera qualifié-es de traîtres a la patrie. C’est pourquoi il nous faut répondre avec force à tous les cas de répression. »

De nombreuses autres prises de paroles ont eu lieu, dont celles de la France Insoumise, de Lutte Ouvrière, du NPA Révolutionnaire, des Soulèvements de la Terre, du mouvement municipaliste Cause Commune, d’un militant indépendantiste kanak, de BDS/UP Montpellier, ou encore d’une des personnes occupant la Comédie en soutien à la Palestine.

Un militant de Révolution Permanente, également travailleur social et syndicaliste à la CGT, est revenu sur les suppressions de postes prévues dans l’association d’éducateurs-trices APS 34, suite à des promesses non tenues par le département de l’Hérault. Un rassemblement de soutien à la lutte lancée sur le sujet est d’ailleurs prévu ce jeudi 19 juin à 10h devant le Conseil Départemental (caisse de soutien financier aux salarié-es en ligne ici).

Dès le 10 octobre 2024, une circulaire du ministère de la Justice, rapidement utilisée contre le mouvement de solidarité avec la Palestine, insistait sur l’importance de condamner les « provocations à la haine » et les « apologies du terrorisme »

.Plus de 54 880 Palestinien-nes ont été tué-es par l’armée israélienne depuis l’attaque du Hamas, selon le ministère de la santé de Gaza. L’attaque avait entraîné la mort de 1 219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles.

Jeudi 19 juin aura lieu un rassemblement pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, à 18h sur la place de la Comédie.

Le samedi 21 juin, BDS/Urgence Palestine tiendra des stands contre le génocide sur la Comédie dès 16h30, et un rassemblement se tiendra au même endroit à 18h. Enfin, la journée d’Al-Qods organisée par les même groupes remplacera la “Journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif” au parc de Grammont, depuis le retrait du soutien municipal à cette dernière, organisée par le Centre culturel juif Simone Veil sur la base d’une revendication alignée sur celles des intégristes israéliens et contraire au droit international, reprise par un certain Donald Trump en 2017. Dès midi, pic-nic et animations y seront proposés.

