Montpellier : 300 personnes dans la rue contre la course à la guerre et à l’armement

Plus de 300 personnes ont manifesté ce samedi 31 janvier à Montpellier contre la course à l’armement et l’investissement par la Région Occitanie de 200 millions d’euros pour l’industrie de l’armement.

Iels étaient prêt de 300, en début d’après-midi ce samedi 31 janvier, à avoir répondu à l’appel de différentes organisations syndicales, politiques et associatives de gauche de l’Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales ou encore de l’Aude. La manifestation avait été décalée de sa date initiale, le 24 janvier, à cause d’intempéries particulièrement intenses. Objectif : s’opposer à la course à l’armement et à l’investissement par la Région Occitanie de 200 millions d’euros pour l’industrie de l’armement.

Carole Delga, présidente de région PS avait effectivement annoncé cet investissement, censé s’étaler sur la période 2025-2030 et concernant 430 entreprises en Occitanie, telles que Airbus Defense and Space, Cegelec Defense, Thalès et Safran, Les Forges de Tarbes (munitions), Delair (drones), pour 25 000 salariés. Le tout, en partenariat avec le ministère de la défense. La mesure avait été votée par l’ensemble des élu-es représenté-es à la Région, sauf les communistes.

Le rassemblement s’est ouvert rue de la Loge par une intervention d’un militant de la Libre Pensée, dénonçant l’interdiction préfectorale de la place de la Comédie, décidée notamment en raison de la participation du collectif BDS-UP Montpellier, fer de lance du soutien à la Palestine. « Cette nouvelle interdiction de se rassembler sur la Comédie nous a été notifiée la veille au soir, pour nous empêcher de faire des recours par un référé liberté comme on le fait habituellement », s’est indigné ce dernier.

La manifestation a ensuite pris la direction du Conseil Régional Occitanie, derrière une banderole marquée d’un « Stop au commerce des armes avec Israël ». Dans la foule, de nombreux drapeaux palestiniens. Niveau slogans, on a pu entendre des « Arrêtez la course a l’armement, on veut l’argent pour nos enfants », ou encore des « Delga veut nous envoyer à la guerre, qu’elle y aille elle-même, nous on préfère »

Devant le Conseil Régional, de longues prises de parole ont eu lieu. Plusieurs d’entre elles insistaient sur la propagande de guerre à destination des jeunes, notamment via des coopérations avec l’Éducation Nationale.

Lundi 12 janvier, des militaires étaient par exemple intervenu-es au sein du lycée Jean-Monnet de Montpellier lors d’une heure banalisée pour présenter les métiers de l’armée à des lycéen-nes volontaires. Le SNUDI-FO 34 (syndicat des enseignants de Force Ouvrière), également signataire de l’appel, demande également au gouvernement de retirer le guide intitulé « Acculturer les jeunes à la défense », à destination des établissements scolaires, collèges et lycées, qui a pour but de renforcer les liens entre l’école et l’armée.

Carole Delga n’a pas accordé l’audience demandée par les organisateurs-trices de l’évènement

