Montpellier : 80 personnes en soutien à la flottille en approche de Gaza, un nouveau rassemblement lundi soir

Environ 80 militant-es pro Palestine ont investi dimanche 8 juin au soir la place de la Comédie pour une démonstration décidée en urgence, en soutien à l’équipage de la Coalition de la flottille pour la liberté qui s’approche de Gaza, avec à son bord notamment l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan et la militante Greta Thunberg. Un nouveau rassemblement pour la flottille aura lieu ce lundi 9 juin à 18h, toujours sur la Comédie

« Rima, Greta, Montpel est avec vous ! » : Environ 80 militant-es se sont retrouvé-es en urgence en début de soirée ce dimanche 8 juin sur la place de la Comédie, pour soutenir l’équipage de la Coalition de la flottille pour la liberté en approche de Gaza, avec à son bord notamment l’eurodéputée France Insoumise Rima Hassan, la militante écologiste Greta Thunberg, une dizaine d’humanitaires et des vivres.



Avec pour objectif de briser symboliquement le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, la flottille s’était vue ordonner un demi-tour quelques heures plus tôt par le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, sous la menace d’une intervention militaire particulièrement inquiétante quand on connaît le passif de l’armée israélienne : en mai 2025, un autre navire amenant des provisions vers Gaza avait été frappé par un drone militaire, sans victimes ; en 2010 en revanche, l’armée israélienne avait massacré 10 personnes sur un précédent convoi naval de la flottille de la liberté.

Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin, la marine israélienne est effectivement intervenue dans les eaux internationales pour intercepter le navire. Le voilier « fait route en toute sécurité vers les côtes d’Israël. Il est prévu que les passagers retournent dans leurs pays », a annoncé le ministère des Affaires étrangères israélien dans un communiqué.

Un nouveau rassemblement est appelé ce lundi 9 juin par BDS-Urgence Palestine sur Montpellier, comme dans de nombreuses autres villes de France, à 18h sur la place de la Comédie.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :