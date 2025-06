Montpellier : une marche queer contre la Pride version Delafosse

Alors que la marche des fiertés officielle de Montpellier aura lieu le 14 juin à 15 heures, quelques centaines de personnes se sont réunies ce samedi 7 juin à Montpellier pour dénoncer le pinkwashing de la municipalité PS et son soutien à la politique coloniale d’Israël

“Si t’as de la thune, et si t’es blanc, Montpellier t’aimes, qu’une fois par an !” Ce solgan résonne sur la place de la Comédie, ce 7 juin. Un avant-gout de la marche des fiertés, que le pink-bloc (groupe informel de militant·es LGBTQIA+) compte bien une nouvelle fois repolitiser comme ce fut le cas les années précédentes, en prenant la tête du cortège afin de ne pas laisser le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, et son parterre d’élus, ouvrir la marche.

Le tout, avec une série de revendications claires : “Interdiction réelle des thérapies de conversion, fin des mutilations sur les enfants intersexes, retrait de la mention de genre sur les papiers d’identité, simplification des parcours de transition de genre, y compris pour les mineur·es, PMA pour tous.tes, décriminalisation du travail du sexe…”

Et l’édition 2025, qui aura lieu le 14 juin à 15 heures au départ du parc du Peyrou, n’échappera visiblement pas à la règle : “Delafosse s’affiche comme gay-friendly, mais embauche toujours plus de flics pour nous réprimer nous et les soutiens à la Palestine”, précise une intervenante au micro.

Soutiens à la Palestine qui étaient également présents à la manifestation pour rappeler qu’il “n’y a pas de luttes queer sans lutte décoloniale”.

