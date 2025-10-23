Montpellier : À Pierresvives, les bibliothécaires en grève contre “un service public au rabais”

Ce jeudi 23 octobre, les bibliothécaires de la médiathèque départementale de l’Hérault, située à Pierresvives, étaient en grève. Ils dénoncent des gels et non-renouvellements de postes qui “dégradent la qualité de l’accueil et la santé des agents”

qu’un groupe d’enfants s’apprête à passer les portes du domaine départemental Pierresvives pour se rendre à la médiathèque, Élise. une bibliothécaire, qui y travaille, les interpelle : “On est fermé aujourd’hui. On fait ça pour que vous puissiez profiter de toutes les activités que l’on propose correctement, comme les jeux vidéos et les DVD.” Elle leur tend alors un tract expliquant les raisons de leur grève, “pour le donner à vos parents”.

Des postes non renouvelés

Une mobilisation qui s’inscrit dans un contexte de restrictions budgétaires pour le Département de l’Hérault, gestionnaire de cette mediathèque. “En février et mars dernier, deux bibliothécaires du service sont partis, et n’ont pas été remplacés”, détaille Boris, syndiqué à la CGT. “On nous a ensuite dit qu’à partir de la rentrée, les postes étudiants et l’alternant qui travaillait avec nous ne seraient pas renouvelés.”

Début septembre, les syndicats ont posé un préavis de grève. “On a obtenu une réunion où on a demandé soit le retour de nos collègues, soit des horaires d’ouvertures réduites, et notamment pour les vacances de la Toussaint, là où on a le plus de fréquentation“, poursuit Boris. En l’absence de “réponse claire”, les agents ont décidé de se mettre en grève.

“Un accès digne à la culture”

Pour Élise, ces non-renouvellements de postes “usent” ses collègues : “Avant, on était six pour fermer la médiathèque, maintenant, on est trois. Le samedi midi, on n’est que deux pour toute la mediathèque. Cela fait que les animations que l’on proposait ont été réduites de moitié, et on est obligé de fermer certains services qu’on ne peut plus assurer comme les DVD et les jeux vidéos.” Borise ajoute : “Ça dégrade l’ambiance générale, les usagers, surtout les jeunes, se tendent, car ils s’ennuient.”

Outre ses conditions de travail, Élise déplore “le manque d’accès digne à la culture à la Mosson”, quartier de 25 000 habitants sans bibliothèque métropolitaine. “C’est aussi pour les usagers que l’on se bat”, affirme-t-elle.

Les bibliothécaires de Pierresvives ont prévu une prochaine journée de grève ce jeudi 30 octobre.

