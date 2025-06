Montpellier : après les violences d’extrême droite à Alès, un rassemblement est prévu devant la préfecture

Après l’attaque, vendredi 30 mai, du bar alésien le Prolé par des militants d’extrême droite, le PCF de Montpellier appelle à un rassemblement unitaire ce mercredi 4 juin à 19 heures devant la préfecture de l’Hérault

Ce mercredi 4 juin, la section héraultaise du Parti Communiste Français appelle à un rassemblement devant la préfecture de l’Hérault à 19 heures pour dénoncer l’attaque survenue le 30 mai dernier au bar communiste Alésien le Prolé, par des militants d’extrême-droite. Le PCF accuse les membres du groupuscule néo-nazi du Bloc Montpelliérain d’en être à l’origine, et demande sa dissolution. Ce groupe, crée en janvier 2024, est à l’origine de plusieurs agressions, notamment durant la fête des fanfares de l’an dernier

La formation nationaliste-révolutionnaire a cependant nié son implication dans l’attaque du Prolé par voie de communiqué publié sur Telegram. Pourtant, un article de Mediapart paru le 1er juin indique que les agresseurs seraient venus en repérage au bar alésien deux jours avant l’agression. “Sur un coin du comptoir, ils ont collé un sticker du Bloc montpelliérain. Et dans une story Instagram qui n’est plus en ligne, mais que Mediapart a pu consulter, le Bloc filme l’autocollant, puis les militants du Prolé au premier jour de la féria, avec pour légende « Soirée cohésion »”, écrit notre consœur Prisca Borrel.

