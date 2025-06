Cette semaine dans l’Hérault : mobilisation pour les retraites, les salaires et l’emploi, marche queer, soutien à la Palestine

Lundi 2 juin

Montpellier : permanence du BIB Hackerspace, pour venir boire un coup ou discuter questions informatiques (ou autres) avec un collectif autogéré privilégiant logiciels libres et protection des données. De 18h30 à 22h à La Tendresse, 80 impasse Flouch

Mardi 3 juin

Béziers : rassemblement devant la sous-préfecture à 12h15 avec le collectif Palestine contre la participation d’Israël au salon du Bourget.

Ganges : soirée sur l’actualité du procès Papon, fonctionnaire du régime de Vichy, à l’initiative du groupe local de la Fédération Anarchiste. Avec Jean-Jacques Gandini qui a suivi le procès en 1997 en tant que représentant de la Ligue des Droits de l’Homme. Ce sera à 18h30 à l’espace culturel « De l’autre côté », 24 rue du Jeu de ballon.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Mercredi 4 juin

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

Jeudi 5 juin

Béziers : piquet de grève des cheminot-es pour la grève interpro du 5 juin (retraites, salaires, emploi), à partir de 7h à l’entrée de la Cour Sauclières

Béziers : assemblée générale de syndiqué-es CGT dans le cadre de la journée interpro pour les retraités, les salaires et l’emploi, à 9h à la salle multi-activités de la Bourse du Travail

Béziers : assemblée générale ouverte à tous-tes les cheminot-es, dans le cadre de la journée interpro pour les retraités, les salaires et l’emploi, à 10h à la salle multi-activités de la Bourse du Travail

Bédarieux : mobilisation interpro pour les retraites, les salaires et l’emploi, à 10h30 devant la Maison des Syndicats

Béziers : mobilisation interpro pour les retraites, les salaires et l’emploi, à 10h30 devant la Bourse du Travail

Montpellier : mobilisation interpro pour les retraites, les salaires et l’emploi, à 10h30 place Albert 1er

Sète : mobilisation interpro pour les retraites, les salaires et l’emploi, à 10h30 sur la place de la mairie

Clermont l’Hérault : mobilisation interpro pour les retraites, les salaires et l’emploi, à 11h sur les allées Salengro

Le Vigan : mobilisation interpro pour les retraites, les salaires et l’emploi, à 18h devant la sous-préfecture

Samedi 7 juin

Frontignan : assemblée générale de la coopérative intégrale du bassin de Thau, de 13h à 16h au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Montpellier : soirée de soutien au Football du Peuple, association qui œuvre depuis 10 ans pour un football inclusif, sans compétition et vecteur de fraternité, en lien avec les luttes sociales. Ce sera au local la Tendresse, chemin des Comportes, à Montpellier. Ouverture des portes 14 heures. Un bar sera à disposition et un repas sera compris dans le prix d’entrée (10 euros). Au programme, discussions, projections et concerts avec les groupes Full Tükan, Antikepi et Francesca.

Béziers : manifestation à l’appel du collectif Palestine à 18h30 au rond-point Gagarine

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au square du Père Bonnet de Figuerolles (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23)

Montpellier : marche queer à partir de 19h place de la Comédie

Dimanche 8 juin

Montpellier : distribution alimentaire de l’AJAP, ouverte à tous-tes à partir de 15h30 au square du Père Bonnet de Figuerolles.

