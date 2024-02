Montpellier : au début d’une intervention terrestre à Rafah, nouvelle mobilisation pour la Palestine

Environ 500 personnes se sont retrouvées ce samedi 24 février à Montpellier pour manifester leur soutien au peuple palestinien.

La mobilisation était appelée par diverses associations et collectifs de soutien aux palestinien.nes, comme BDS, l’UJFP, l’AFPS, et soutenue par de nombreuses organisations de gauche et du mouvement social.

Peu avant le rendez-vous fixé à 15h, un militant du PRCF bien connu des manifs montpelliéraines a été expulsé du début de rassemblement, sous des accusations de sympathies sionistes qu’il aura niées avec énergie.

La manifestation a commencé place de la Comédie. Un militant de BDS a pris la parole pour informer d’une répression du mouvement de solidarité par la mairie de Montpellier.

Face au refus de plier boutique des militant.e.s, la police municipale de Delafosse a verbalisé lundi et jeudi des animateurs BDS qui tenaient des stands pour dénoncer le génocide en cours.

Puis environ 500 personnes ont pris la direction de la préfecture pour de nouvelles prises de parole. Avant que le cortège ne rejoigne le Peyrou, la gare Saint-Roch et de nouveau la place de la Comédie.

Tout au long des cortèges ont raisonné des slogans appelant au boycott des différentes enseignes commerçants avec Israël, dont Carrefour, SFR, Mc Donald’s.

Les soutiens au peuple gazaoui revendiquent :

– Un cessez-le-feu immédiat

– L’arrêt de l’occupation, de l’apartheid, et le droit au retour des réfugié.e.s palestinien.nes sur leur terre

– La fin des assassinats et arrestations arbitraires en Palestine

– Une aide humanitaire sans restriction et à la hauteur des besoins

– Des sanctions politiques et économiques envers Israël

– L’arrêt de la coopération sécuritaire et militaire avec Israël

– La suspension de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël

– Le retour des réfugié.es palestinien.nes sur leurs terres

Selon l’UNICEF, au 21 février, 29 092 personnes, dont plus de 5 350 enfants et au moins 3 250 femmes, seraient décédées. Près de 69 028 personnes auraient été blessées dont 12 300 enfants.

1,4 millions de personnes se sont massées à Rafah, près de la frontière égyptienne, alors que le reste de la bande de Gaza est rasée. Le gouvernement israélien, après plusieurs jours de bombardements, parle maintenant d’une intervention terrestre.

Les décisions de la Cour Internationale de Justice, qui juge le risque de génocide probable, ne sont pas prises en compte par le gouvernement Netanyahou.

Les USA ont une nouvelle fois mis leur veto au projet de résolution des pays arabes portée par l’Algérie, visant à condamner les bombardements et la future attaque terrestre sur Rafah.

La France a voté pour cette résolution, tout en continuant à livrer des armes à Israël.

Un rendez-vous est donné à 15h samedi 2 mars au rayon fruits et légumes de Carrefour Saint-Clément de Rivière avec le collectif BDS34, pour protester contre le commerce entre Carrefour et Israël. Carrefour avait envoyé des denrées à l’armée israélienne.

Et lundi 26 février, aura lieu à Frontignan une projection-discussion autour du film “Une maison à Jérusalem”, documentaire d’Amos Gitaï sur la construction d’une villa israélienne bâtie sur les ruines d’une maison palestinienne. Un débat suivra, animé par Brigitte Chalande, chroniqueuse à l’ISM France actuellement en lien avec plusieurs gazaouis. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Mercredi 28 février, une conférence sur “Le conflit Israélo-palestinien et le droit international”, aura lieu à la salle Pétrarque de Montpellier à partir de 19h, avec Patrick Baudouin, président national de la Ligue des Droits de l’Homme.

Retrouvez les chroniques de Brigitte Challande, « Au jour le jour dans l’enfer de Gaza », publiées sur le site d’ISM France.

