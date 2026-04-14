Montpellier : blocage au lycée Jules-Guesde contre la “récupération politique” d’une vidéo virale

Des élèves du lycée Jules-Guesde ont bloqué l’établissement ce mardi 14 avril au matin, quelques jours après la diffusion d’une vidéo montrant une altercation entre un professeur et un élève. La police est intervenue pour lever le blocage

Le mouvement a débuté tôt dans la matinée, en réaction à une vidéo publiée le 10 avril et largement relayée sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre une altercation entre un enseignant et un élève dans les couloirs de l’établissement.Selon plusieurs témoignages concordants, le professeur aurait tenté de filmer un élève refusant de présenter sa carte scolaire. L’élève aurait alors frappé le téléphone, provoquant une gifle en retour. La situation aurait ensuite dégénéré, l’enseignant recevant des coups. Lequel a par la suite annoncé “regretter son geste”, en évoquant la giffle qu’il a asséné à l’élève.

Sur place, les lycéens mobilisés disent vouloir exprimer leur soutien aux élèves impliqués tout en condamnant les violences. Ils dénoncent également un manque de moyens dans l’Éducation nationale et la suppression annoncée de 4 000 postes d’enseignants. Plusieurs participants pointent aussi une récupération de la séquence sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires à caractère raciste, notamment relayés par des comptes et médias d’extrême droite.

La police est intervenue vers 9h30 pour disperser le blocage.

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