Frontignan : quand des flics grimés en héros sensibilisent à l’autisme

Ce dimanche 12 avril, l’association Handi Actions Cap 34 organise à Frontignan une journée de sensibilisation à l’autisme, avec en clou du spectacle l’association « Super-Héros au Grand Cœur », escortée de policiers, pompiers et motards. La structure est connue pour ses liens de partenariats avec le réseau philanthropique du milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin



Le programme est généreux : jeux gonflables, promenade à poney, initiation au cirque, stand de massages. Et à 14h, le moment attendu — l’arrivée des Super-Héros au Grand Cœur, accompagnés de la police nationale, des sapeurs-pompiers et des Motards de l’Espoir, « pour le plus grand plaisir des petits et des grands ». L’événement, qui aura lieu ce dimanche 12 avril dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, est organisé par Handi Actions Cap 34, avec le soutien affiché de la ville de Frontignan-la-Peyrade, au centre de loisirs Les Mouettes.

L’initiative est sympathique en apparence, mais l’association « Super-Héros au Grand Cœur » ne se résume pas à une bande de bénévoles en costume. Dans d’autres villes où elle est intervenue — notamment à Montpellier, en octobre dernier — elle est apparue aux côtés de partenaires issus de la galaxie philanthropique catholique conservatrice, autour de la Nuit du Bien Commun, soirée de levée de fonds fondée en 2017 par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin avec des figures de Sens Commun et des réseaux de La Manif pour tous. Plusieurs enquêtes (Le Monde, Mediapart, Politis) ont documenté comment cette nébuleuse articule charité spectaculaire et agenda militant.

Car le contexte, lui, est bien réel. Les associations de familles d’enfants autistes rappellent régulièrement le manque criant de moyens publics : places en IME insuffisantes, listes d’attente pour un diagnostic qui se comptent en années, accompagnements scolaires sous-dotés. Les super-héros passent, applaudis. Les budgets, eux, ne suivent pas. Le message reste limpide : les services publics se délitent, mais la charité spectaculaire est là pour combler le vide — en uniforme, en cape, et en gyrophare.



Contactée, la ville de Frontignan affirme seulement mettre à disposition un local à l’association Handi Actions Cap 34, organisatrice de l’évènement, et indique ne pas connaître les partenaires de celle-ci.

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