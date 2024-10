Montpellier : blocages lycéens contre le gouvernement Macron

Ce mardi 8 octobre, les lycéens de Joffre, Clémenceau et Mermoz ont bloqués leurs établissements pour dénoncer un “déni de démocratie” d’Emmanuel Macron et de son gouvernement

Ils sont une centaine devant l’entrée de Clémenceau, à tendre des banderoles ou à discuter avec leurs camarades. Naëlle, lycéenne de terminale, explique : “On est là pour dénoncer le déni de démocratie dont Macron a fait preuve et le nouveau gouvernement. Il envoie un signal hyper inquiétant pour l’écologie, on voit que ses ministres sont proches des lobbys [le père d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, est a dirigé Perenco, le deuxième plus grand groupe pétrolier français, ndlr]. On voit qu’il y a eu une erreur de casting au ministère de l’éducation nationale aussi, la ministre n’a aucun lien avec l’éducation”, précise la lycéenne. Le blocage s’est organisé de manière informelle, mais les lycéens affirment avoir prévenu la direction.

Devant Joffre, même ambiance, des élèves sur des poubelles tiennent un barrage filtrant, ne laissant rentrer que les prépas. Outre la protestation contre le gouvernement, les regards sont aussi tournés vers la Palestine, comme en témoignent drapeaux et pancartes affichés devant le portail. “On veut un cessez-le-feu et la fin des massacres en Palestine et au Liban”, affirme une lycéenne. Si la police est passée, l’ambiance est là aussi bon enfant. Les lycéens espèrent tenir leur blocage toute la matinée.

Au lycée Joffre, les élèves demandent également un cessez-le-feu en Palestine. (Photo : Solidaires étudiant.e.s 34)

