Montpellier “De Gaza à la Paillade, résistance”, 2 000 personnes en soutien à la Palestine

Environ 2 000 personnes ont manifesté pour un cessez-le-feu à Gaza ce samedi 1er juin dans le quartier de la Paillade à l’occasion des 24h des quartiers populaires contre le génocide

Dès la sortie du tramway au niveau des Hauts de Massanne, vers 16 heures, un premier cortège se formé spontanément pour rejoindre le gros des troupes, à quelques centaines de mètres de là, en scandant “free free Palestine”.

Ce sont finalement près de 2 000 personnes qui se retrouvent pour manifester dix minutes plus tard dans le quartier de la Paillade, dans une ambiance dynamique, combative, mais néanmoins familiale, avec en tête de cortège, des enfants portant une banderole qu’ils ont réalisés eux-même. Une manifestation qui intervient dans le cadre des “24h des quartiers populaires contre le génocide” : depuis ce vendredi 31 mai, la Paillade est le théâtre d’un événement où s’est déroulé un meeting le Grand Mail, en présence de militants palestiniens, de militants de Marseille, un tournoi de foot en soutien à la Palestine et des ateliers pour les enfants.

Beaucoup de monde à #Montpellier, dans le quartier populaire de la Paillade, pour la manifestation de soutien avec le peuple Palestinien pic.twitter.com/u2rAFuPaXP — Le Poing – Montpellier (@lepoinginfo) June 1, 2024

En fin de manifestation, les prises de paroles s’enchaînent, dénonçant la posture des États-Unis “qui appellent à la paix tout en vendant des armes à Israël”, et la complicité de TF1, qui a invité le premier ministre Israélien Netanyahu, avec le génocide en cours.

“Selon l’ONU, un enfant meurt toutes les 10 minutes à Gaza, soit 16 000 depuis huit mois”, rappelle de son côté Youssef, président du collectif des musulmans de Montpellier, qui appelle à voter le 9 juin “contre les fachos et pour ceux qui soutiennent la Palestine”.

Au moment où la députée Insoumise Nathalie Oziol prend le micro, elle a le droit à une ovation. “Nous avons raison de manifester, c’est une question d’humanité”, scande-t-elle sous les applaudissements. “Tous les mardis, à l’a nous demandons au gouvernement quand-est-ce qu’il arrête de vendre des armes à Israël et quand-est-ce qu’il reconnaît l’État de Palestine, et nous sommes fiers que le député Sébastien Délogu ait tendu un drapeau palestinien dans l’hémicycle mardi dernier. Même le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a du cette semaine se résoudre à éteindre les lumières de la mairie en hommage aux victimes à Gaza. Nous avions raison de dénoncer le génocide, et notre objectif désormais, et de faire suspendre le jumelage de Montpellier avec la ville Israélienne de Tibériade.”

L’assemblée, composée pour beaucoup d’habitants de la Paillade, ne cesse d’applaudir. “C’est les seuls qui défendent la Palestine, je vais voter pour eux aux Européennes”, souffle une jeune à une amie à elle.

La députée LFI Nathalie Oziol a été longuement applaudi pendant son discours en fin de manifestation. (“Le Poing”)

Prochain rendez-vous est donné jeudi 6 juin à 13 h 30 devant le tribunal d’instance de Montpellier, place Pierre-Flotte, pour soutenir José-Luis, co-animateur de la campagne BDS (Boycott désinvestissement sanctions). Il est poursuivi par le sénateur Hussein Bourgui pour diffamation et qu’il après que le collectif ait brandi des pancartes le présentant comme un “complice d’Israël” en raison de son soutien à la “journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif”. “Ne nous laisserons pas intimider”, affirme-t-il.

