Montpellier : des militants d’extrême droite manifestent contre une soirée d’Halloween

Entre 60 et 100 personnes ont manifesté vendredi 31 octobre devant la Maison des chœurs à Montpellier, pour dénoncer une soirée d’Halloween qu’ils jugeaient “sataniste”. Si Midi Libre évoque simplement des “fidèles” dans son article, le rassemblement comptait dans ses rangs des militants néo-nazis du bloc Montpelliérain et des identitaires de Jeunes d’Oc

La polémique, créée par des cathos tradis et relayée par des médias d’extrême droite sur les réseaux sociaux, a débouché sur une mobilisation dans la rue : ce vendredi 31 octobre, ils étaient entre 60 et 100 devant la Maison des Chœurs, une ancienne chapelle désacralisée de Montpellier, à faire des prières de rue pour s’opposer à une soirée Halloween jugée “sataniste”. Le tout, devant quelques policiers, passifs.

#HAINE – Quelques dizaines de militants cathos intégristes, fascistes et néonazis, appartenant aux sphères radicales montpelliéraines se sont pointés devant un événement culturel pour Halloween, car ce dernier avait lieu dans une chapelle désacralisée. pic.twitter.com/AOBXjOlSSm — Ricardo Parreira (@ParreirRicardo) October 31, 2025

L’évènement, organisé par le fetival Ex Tenebris Lux, avait emprunté du vocabulaire sacré dans la communication de sa soirée-concert « performances occultes », « mapping ésotérique », « concerts mystiques »), provoquant la panique de croisés 2.0, soucieux de savoir deux évêques enterrés sous l’édifice.

Mais quand Midi Libre évoque dans ses colonnes une protestation de “fidèles”, le journal du groupe La Dépêche crée un grossier euphémisme : outre les cathos tradis et un homme d’église, des militants du collectif identiaire “Jeunes d’Oc” ainsi que des membres du groupuscule néo-nazi du “Bloc Montpelliérain” étaient présents sur place. Un communiqué, publié sur le canal Telegram du Bloc Montpelliérain, revendique le déploiement d’une banderole « PAS DE MESSE NOIRE SUR NOS MÉMOIRES ».

Selon le média Reflets, plusieurs personnes du Bloc Montpelliérain présentes ce vendredi soir ont participé à la manifestation néo-nazie du 10 mai à Paris, comme Charly et Louis D. (voir ci-dessous), ce dernier ayant intimidé plusieurs journalistes le 27 janvier 2024. Une enquête de police est toujours en cours à ce sujet.

Créé en janvier 2024, le Bloc Montpelliérain s’est notamment illustré par des menaces et intimidations sur des journalistes en manifestation, l’agression d’un syndicaliste à la fête des fanfares de l’an dernier, ou encore l’attaque d’un bar communiste à Alès cet été.

Outre l’aspect cocasse de voir des néo-nazis frayer avec des catholiques intégristes (historiquement, les nazis étaient païens, voire satanistes avec l’ordre des neuf angles), cette manifestation révèle les priorités de l’extrême droite : pendant que des enfants dorment dans la rue à Montpellier, qu’un budget ultra répressif va ravager la sécurité sociale, la seule chose qui les choque est un concert dans une église désacralisée. Bref, le grand capital peut dormir sur ses deux oreilles….

