Montpellier : La Base fait appel à la solidarité pour rénover son lieu militant

À Montpellier, La Base cherche à faire peau neuve. Ce lieu hybride, à la fois bar associatif, espace de co-working et point de rendez-vous militant, lance une campagne de financement participatif pour mener à bien plusieurs travaux et investissements.

Installée dans le quartier Gambetta depuis 2023, La Base est née de l’initiative de trois collectifs écologistes : Extinction Rebellion, Greenpeace et Action Justice Climat. Le lieu se présente comme « un espace d’engagement citoyen en faveur de la justice sociale, du climat et du vivant, convivial et ouvert à toutes et tous ».

Depuis son ouverture, La Base accueille une programmation éclectique : tables rondes, réunions militantes, projections, rencontres publiques ou encore événements festifs. Un ancrage local qui en fait un point de convergence pour les luttes écologistes et sociales, mais aussi un espace de sociabilité dans un quartier populaire.

Un lieu à consolider

Mais après deux années d’activité, le lieu a besoin d’être consolidé. Les équipes souhaitent finaliser certains aménagements restés en suspens, rafraîchir les espaces et améliorer le confort global. Parmi les priorités : repeindre certaines zones, effectuer des réparations, renforcer l’isolation, revoir l’éclairage ou encore améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

La cagnotte doit également permettre l’installation d’un vidéoprojecteur fixe, afin de faciliter l’organisation de projections et de conférences, ainsi que l’achat d’une nouvelle tireuse à bière. Pour financer ces travaux, La Base a donc choisi de faire appel à son public et à ses soutiens via une cagnotte en ligne.



