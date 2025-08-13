Montpellier : la sono de BDS saisie pendant un rassemblement en hommage à des journalistes tués à Gaza

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce lundi 11 août en début de soirée sur la place de la Comédie, en réaction à la mort de six journalistes ciblés la veille par une frappe israélienne à Gaza. Le rassemblement a été ponctué par une saisie du matériel son de l’association BDS/Urgence Palestine par la police.

18h30, lundi 11 août : une centaine de personnes se retrouvent sur la place montpelliéraine de la Comédie. C’est à l’initiative du comité BDS/Urgence Palestine qu’un rassemblement y a été appelé en urgence : la veille, six journalistes, dont cinq d’Al Jazeera étaient tués par une frappe israélienne dans l’enclave palestinienne de Gaza. Parmi eux, un reporter bien connu qui couvrait le génocide depuis le début, Anas Al-Sharif. L’armée israélienne assure avoir volontairement ciblé le journaliste, sur la base d’informations des services de renseignement selon lesquelles il aurait été à la tête d’une cellule du Hamas, se faisant passer pour un journaliste de la chaîne qatarie. Selon Reporters Sans Frontières, plus de 200 journalistes ont été tué-es par l’armée israélienne dans la bande de Gaza depuis octobre 2023

Très rapidement après le début du rassemblement, la police est venue prévenir les organisateurs-trices qu’en l’absence de déclaration en préfecture, ni sonorisation ni banderoles ne seraient tolérées ce jour-là sur la Comédie, agitant une menace de saisie de matériel.

Alors qu’une membre de l’association finissait tout juste d’informer la petite foule présente de cette situation, avec la sono en question, les forces de l’ordre ont mis la menace à exécution. Après une petite bousculade, voilà la sono partie vers les fourgons de la police nationale stationnés au bas de la rue de la Loge. Un épisode de plus dans la relation tumultueuse entre la préfecture de l’Hérault et les acteurs-trices de la mobilisation pour Gaza.

Ce qui n’a pas empêché le rassemblement de se poursuivre, avec slogans, prises de paroles, et lecture du testament d’ Anas Al-Sharif.

“Après les annonces d’une éventuelle reconnaissance de l’État palestinien par la France, on a l’impression de voir la répression s’accentuer, à Montpellier comme ailleurs.”, réagit José-Luis Moragues, membre du comité BDS/Urgence Palestine Montpellier. BDS/Urgence Palestine, toujours sans nouvelles de sa sono, consulte actuellement un avocat. En attendant, la prochaine manifestation de soutien à la Palestine sur Montpellier est prévue pour ce samedi 16 août, 18h30 place de la Comédie.

