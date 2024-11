Montpellier : les riverains des quatre boulevards s’inquiètent de la construction d’une école dans leur quartier

Dans une lettre ouverte adressée au maire Michaël Delafosse, le collectif des riverains des quatre boulevards, en lutte depuis deux ans contre une circulation jugée excessive qui engendre bruit, pollution et accidents, dénonce le fait qu’une nouvelle école prévue à la rentrée 2025 dans leur quartier ferait courir des dangers pour les enfants et rallongeraient les trajets école-domicile pour certains parents

Après la politique de circulation de la Ville, c’est à la politique de “Ville à hauteur d’enfant” de Michaël Delafosse que s’attaque le collectif des riverains des quatre boulevards. Connus pour leurs blocages de la circulation, les habitants des boulevards Rabelais, d’Orient, Bethelot et Vieussens militent depuis deux ans contre une circulation excessive devant leur lieu de vie, qui engendre selon eux des taux “quatre fois au dessus du seuil de pollution au dioxyde de carbone fixé par l’OMS “, des nuisances sonores et des accidents.

Dans une lettre ouverte datée du 14 novembre et adressée au maire de Montpellier, Michaël Delafosse, ils s’inquiètent de la construction d’une nouvelle école dans leur quartier, censée ouvrir à la rentrée 2025. Si cette école doit selon la municipalité répondre aux critères de qualité environnementale et “s’insérer dans un espace sécurisé et apaisé”, les riverains font part de leurs doutes sur la question : “Cette école se situe le long du boulevard Vieussens, l’un des désormais fameux « quatre boulevards ». Un boulevard où transitent chaque jour pas moins de 16 300 véhicules depuis que vous avez décidé en 2022 de renvoyer tout le trafic au Sud de la Gare Saint-Roch sur les boulevard d’Orient, Rabelais, Vieussens et Berthelot et de les transformer en véritable ceinture périphérique.”

Cette lettre s’inscrit comme une réponse à un mail envoyé par Marie-France Paulin, du Pôle éducation de la mairie de Montpellier, envoyé aux parents d’élèves du secteur, pour savoir s’ils comptaient envoyer leurs enfants dans cette école. Le collectif dénonce des “conséquences occultées concernant la future carte scolaire” : “Cette carte justement retient toute notre attention. Une carte où l’on a pudiquement masqué le nom des boulevards…sans doute pour ne pas effrayer les familles…Une carte où l’on constate avec surprise que les enfants qui habitent juste en face de l’établissement scolaire[…], à deux pas de l’école ne se voient pas proposés d’y accéder. Il est assez facile de deviner pourquoi : il leur faudrait traverser le dangereux boulevard Vieussens ! Les enfants des boulevards Rabelais et Vieussens pourraient donc y être scolarisés à condition de résider du côté impair du boulevard ! Quant à tous les enfants du quartier Carnot/ Delta Gare qui auront leur ticket d’entrée pour la nouvelle école, ils seront pourtant bien obligés de longer les boulevards et […] de respirer par la même occasion les pots d’échappement à hauteur d’enfants. […] Comment assumer d’exposer ces 250 enfants à tous ces dangers évidents, à des niveaux de pollution hors norme (4 fois au-dessus des seuils de l’OMS) ? Alors même que vous mettez en œuvre partout ailleurs une politique de « ville à hauteur d’enfants » et de « rues aux écoliers » pour un chemin des écoliers « plus sûr, apaisé et moins pollué. »”

Pas sur que Michaël Delafosse, actuellement empêtré dans des affaires de soupçons de détournements de fonds publics à la mairie, soit disposé à leur répondre…

