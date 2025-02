Montpellier : l’ex militante identitaire qui enseignait à la fac de droit a démissionné de ses cours

Fin janvier, Le Poing et Rapports de Force révélaient qu’une ancienne militante du groupuscule dissous Génération Identitaire, qui avait participé à une action violente dans les locaux de SOS Méditerranée, donnait des cours à la faculté de droit dans le cadre de son contrat doctoral. A la suite de nos révélations, elle a démissionné de ses fonctions d’enseignement

C’est Philippe Augé, président de l’Université, qui a annoncé publiquement la nouvelle. Il faut dire que nos révélations ont provoqué des secousses dans une fac de droit déjà marquée par l’affaire d’un commando cagoulé d’extrême droite qui avait molesté des étudiants en 2018.

Flora Salacroup-Tessier, qui enseignait des travaux dirigés d’introduction au droit au premier semestre de cette année scolaire dans le cadre de sa thèse en droit des assurances, a démissionné de ses fonctions. Il faut dire que son profil est pour le moins sulfureux : Flora Salacroup allias Teissier a été reconnue coupable de « violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours » par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 octobre 2022. Celui-ci l’a condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis pour l’intrusion avec violence commise dans les locaux de SOS Méditerranée de Marseille, avec 22 autres militants de Génération Identitaire [groupuscule dissous en 2021] le 5 octobre 2018. La jeune femmes s’était fait ouvrir la porte de l’association en se présentant comme une candidate au bénévolat. Lors des audiences, trois des sept salariés présents lors de l’intrusion ont nommément accusé la jeune femme de violences à leur égard, dont l’une, enceinte, a perdu son bébé deux semaines plus tard.

La plupart des condamnés, dont Flora Salacroup dit Teissier, ont fait appel de la décision. L’affaire devrait revenir devant le tribunal d’Aix-en-Provence dans le courant de l’année.

Une décision qui réjouit les syndicalistes de l’Université de Montpellier, qui avaient lancé l’alerte mi-janvier en Conseil Administratif de la faculté, demandant la démission des fonctions d’enseignement de Flora Salacroup-Teissier. Voilà chose faite.

