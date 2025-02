Solidarités alimentaires : l’AJAP cherche un nouveau local à Montpellier

L’Association pour des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), qui s’active dans le quartier montpelliérain de Figuerolles autour de solidarités alimentaires depuis six ans, est à la recherche d’un nouveau local.

Depuis 2019, l’Association pour des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP) réunit une bande de potes, précaires, autour de la question de l’alimentation, autant pour aider les autres que pour subvenir à leurs propres besoins. Deux fois par semaine, ils récupèrent les invendus des petits commerces, les redistribuent gratuitement et cultivent des légumes avec les riverains dans un square du quartier populaire de Figuerolles. Parmi les autres activités de l’association : une friperie à prix libre par saison, organisée au square du Père Bonnet.

Mais depuis la fermeture du local associatif La Carmagnole, anciennement situé 10 rue Haguenot, et qui devrait rouvrir prochainement 10 rue La Palissade, l’asso se trouve privée de lieu de stockage pour ses activités.

« On recherche un endroit au plus proche du square du Père Bonnet pour pouvoir poursuivre nos activités. », nous explique Annaëlle, bénévole à l’AJAP. « Il nous faut à minima un endroit où stocker nos caddies remplis de fruits et légumes prêts à être distribués, un garage peut suffire. Mais si on a quelque chose de plus grand où il est possible de cuisiner c’est un plus, sans que ce soit non plus indispensable. Le tout avec un prix raisonnable. »

Pour faire des propositions à l’asso, il est possible de les contacter par mail à lajapmontpellier@gmail.com ou par téléphone au 07 61 38 26 22.

En attendant, l’AJAP continue ses récups d’invendus auprès des commerçant-es de Figuerolles, tous les mardis et tous les samedis, de 18h45 à 19h45, avec un rendez-vous devant l’ancien local de La Carmagnole, 10 rue Haguenot, ou sur la place Salengro située à cent mètres (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76). Et tous les mercredis et dimanches, c’est la distribution alimentaire, à partir de 15h30 au square du Père Bonnet. Il est aussi possible de contacter l’asso pour donner un coup de main en cuisine, pour transformer les invendus en plats ou en bocaux.

