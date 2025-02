Montpellier : mobilisation pour qu’une famille des Beaux-Arts ait accès à un hébergement d’urgence

Depuis plusieurs mois, une famille dont les enfants sont scolarisés à l’école Jules-Verne et au lycée Mermoz vit sans accès à un logement stable. Un collectif de parents d’élèves a lancé une pétition pour les aider, et un rassemblement est organisé ce dimanche à 14 heures dans le parc de la maison pour tous Frédéric Chopin

L’appel provient d’un collectif de parents d’élèves de l’école Jules-Verne. Depuis plusieurs mois, une famille dont les enfants sont scolarisés dans cet établissement et au lycée Mermoz, vit dans sans accès à un logement stable. Si la solidarité spontanée a momentanément pris le relais ( quelques nuits au chaud, aide alimentaire, collecte d’objets de première nécessité, fournitures scolaires), le collectif, né de cette action de solidarité, veut aujourd’hui alerter sur l’inaction des autorités locales, pourtant au courant du problème.

Le collectif a donc lancé une pétition en ligne pour les aider. En partenariat avec Un Toit Un Avenir, la CIMADE, Réseau éducation sans frontière 34, le Collectif Migrants bienvenue 34, la LDH 34, l’association Droit au logement 34, la FCPE 34, l’association de quartier Bozart Pierre Rouge, un rassemblement de soutien est organisé ce dimanche 2 mars à 14 heures dans le parc de la Maison pour Tous Frédéric Chopin.

Pour accéder à la pétition, c’est par ici.

