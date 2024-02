Montpellier : rassemblement spontané après un féminicide devant le tribunal

Une dizaine de femmes, militantes féministes, se sont spontanément rassemblées devant le tribunal pour poser fleurs et bougies ce mardi 20 février, après le meurtre d’une femme par son ex-époux

“C’est un femmage, pour un homme, on aurait parlé d’hommage”, explique Naouel, militante féministe Montpelliéraine, devant le tribunal. Elle et d’autres femmes ont improvisé ce rassemblement pour poser des bougies et des fleurs, à quelques mètres de là où se sont déroulés les faits, alors que la police a bouclé le périmètre.

L’information est tombée en début d’après-midi. Un homme a tué son ex-épouse par balle devant le parvis du tribunal avant de se donner la mort. Ils avaient rendez-vous devant le juge des affaires familiales pour une procédure lié à leur divorce, acté en 2016.

Pour rappel, un féminicide a lieu tous les deux jours en France selon l’association Nous Toutes. “Un autre rassemblement sera sans doute organisé plus tard”, a précisé Naouel.

